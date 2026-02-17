Viemäreiden jäätymisestä voi aiheuta jopa tuhansien eurojen korjauskulut ja aiheuttaa suuret vesivahingot.

Vähäluminen talvi ja sahaava pakkanen ovat aiheuttaneet mittavan määrän viemäreiden jäätymisiä. Viemärit pääsevät jäätymään, jos putket ovat painuneet notkolle ja keränneet vettä sisäänsä.

Tämän takia myös huuhteluautot pörräävät omakotitalojen pihoilla ahkerasti. Niiden tavoitteena on saada jäätyneet viemärit auki.

Kyseessä ei kuitenkaan ole joka talven riesa, vaan syynä on juuri lumeton talvi.

– Kun pakastuu ja sitten lauhtuu ja routa menee maahan niin rupeaa paikat jäätymään. Tätä on nyt jatkunut tässä parisen viikkoa takaperin, Viemärihuolto Reinikan huuhteluauton kuljettaja Jonne Koskinen kertoo MTV Uutisille.

Kaivojen sulatus tapahtuu kuumalla vedellä.

– Ensimmäisenä meidän pitää löytää likakaivot täältä asiakkaan pihasta ja sen jälkeen otetaan autosta vesiletku ja autossa on lämmintä vettä kyytillä (mukana) ja sitten ruvetaan sulattelemaan, Koskinen avaa prosessia.

Koskisen mukaan viemäreiden jäätymistä voi estää siten, että viemärit kuvataan ja todetaan, että niissä ei ole "mitään notkelmia".

– Eihän tyhjä putki jäädy.

Hintalappu jopa useita tuhansia

Omakotiliiton toiminnanjohtajan Marju Silanderin mukaan vastaavanlaisia tilanteita sattuu aika ajoin.

– Ihan muutamia vuosia sitten on ollut vähän vastaavanlaista.

Tilanteet voivat olla hankalia omakotitalojen asukkaille.

– Ja kun lähdetään korjaamaan niitä niin useita tuhansia euroja näihin saattaa mennä. Siinä joudutaan aika nopeesti toimiin ryhtymään, että ehkäistään lisävahinkoja, Silander sanoo.

Vakuutus voi korvata näitä vahinkoja, mutta ei aina eikä täysimääräisinä.

– Näitäkin vahinkoja kyllä korvataan. Tietenkin aina, kun on vanhemmat laitteet niin nämä ikäalennukset syövät niitä mahdollisia korvauksia.