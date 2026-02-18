Tänä talvena Alpeilla on ollut runsaasti kuolemaan johtaneita lumivyöryturmia.
Ainakin kolme ihmistä kuoli lumivyöryissä Itävallan Alpeilla keskiviikkona, kertoivat paikallisviranomaiset.
Tirolin osavaltion Fississä kuoli 71-vuotias mies ja Navisissa 44-vuotias saksalainen vuorihiihtäjä. Lisäksi Vorarlbergin osavaltiossa yksi vuorihiihtäjä kuoli lumivyöryssä.
Lisäksi maanantaina kuoli Tirolin Stubain alueella kaksi lumilautailijaa, jotka olivat laskeneet valvottujen rinteiden ulkopuolella.
Lumivyöryalttiuden taustalla ovat muun muassa alkutalven runsaat lumisateet.
Helmikuun alussa kaksi suomalaista vapaalaskijaa kuoli lumivyöryssä Pohjois-Italian Etelä-Tirolissa.