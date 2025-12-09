Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta pitää tänään tiedotustilaisuuden metsästyslain muuttamista koskevasta valiokunnan mietinnöstä. MTV Uutiset näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä kello 12.30 alkaen.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön ympärillä on käyty julkisuudessa keskustelua jo ennen sen julkistamista. Keskustelussa on ollut muun muassa, mahdollistaisiko lakimuutos myös saukon metsästyksen.

Käytännössä saukon kannanhoidollinen metsästys on ollut metsästyslain mukaan mahdollista jo vuodesta 2011, jolloin lakiin tehtiin osauudistus samalla, kun Suomen riistakeskus perustettiin.

Metsästyslain 41 pykälässä todetaan, että sutta, karhua, saukkoa ja ilvestä koskeva poikkeuslupa voidaan myöntää myös tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen yksilöiden pyydystämiseksi tai tappamiseksi. Kyse on niin sanotusta kannanhoidollisesta poikkeuksesta.

Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2024 metsästettiin 2 saukkoa.

Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi vahvistaa STT:lle, että poikkeus saukon suojelusta on teoriassa mahdollista jo nykylain puitteissa. Sitä ei ole kuitenkaan nähty tarpeelliseksi. Laki perustuu EU-sääntelyyn.

– Me emme halunneet kansallisesti rajoittaa meidän mahdollisuuksia poiketa, jos siihen on tarvetta. Mutta emme ole edes harkinneet saukon kannanhoidollista metsästystä sen vuoden 2011 jälkeen, kun se on säädetty, Niemi sanoo.

Ministeriössä on nähty riittäväksi, että vahinkoja aiheuttavia saukkoja voidaan poistaa kalaviljelylaitosten läheisyydestä.