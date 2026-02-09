Luonnosuojeluliiton ja Metsästäjäliiton edustajat olivat eri linjoilla siitä, miten sutta pitäisi kohdella. Katso koko Asian ytimessä -jakso tästä.
Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Antti Heikkinen ja Suomen metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola väittelivät Asian ytimessä -ohjelmassa sudenmetsästyksestä. Metsästys päättyy talven osalta tiistaina 10. helmikuuta.
Eduskunta salli viime vuoden lopulla suden kannanhoidollisen metsästyksen, ja metsästyslupia myönnettiin tälle talvelle sata.
Silpola kertoo, että esimerkiksi Suomen metsästäjäliiton lobbaus lainsäätäjien suuntaan oli seurausta maakunnista tulleesta palautteesta.
– Maakunnissa oli vahva näkemys, että susia on liikaa ja että niiden ihmisarkuus on hyvin vähäinen monessa paikassa.
Luonnonsuojeluliiton Heikkinen uskoo, että kyseessä oli ennen kaikkea poliittinen päätös.
Luonnonvarakeskuksen vuoden 2025 maaliskuussa tehdyn arvion mukaan Suomessa oli 430 susiyksilöä.
– Meillä lähdettiin sadan suden kiintiömetsästykseen, joka on aivan ylimitoitettu ja aivan ennenaikainen susikantaan nähden, Heikkinen sanoo.
Metsästäjäliiton Silpola taas kertoo, että metsästäjien mukaan susikanta on arvioitu reilusti alakanttiin, joka on yksi syy pitää metsästyskiintiö sadassa yksilössä.
Lue myös: Näin metsästäjät toimivat susijahdissa
Monet tavat
Heikkinen muistuttaa, että susia metsästetään myös poikkeusluvilla, jonka lisäksi niitä kuolee auto-onnettomuuksissa ja luonnollisesti. Luonnonsuojeluliitto on varoittanut, että susikantaa voi uhata romahdus.
– Meidän pitäisi löytää ennaltaehkäiseviä keinoja. Tukia myönnetään esimerkiksi petoaitojen rakentamiseen, joilla voidaan suojata elinkeinoa.
Heikkinen kuitenkin sanoo, että rahoitus ennaltaehkäiseviä keinoja varten ei ole riittävää.
Metsästäjäliiton Silpola sanoo, että rinnalla on oltava keinona myös kannanhoidollinen metsästys.
– Siitä on ihan tutkimusta, että metsästys luo suurpetoihin ihmisarkuutta.
– Korostan vastuullisuutta. Meidän tulee tuntea susikantamme lisäksi karhu- ja ilveskantamme entistä paremmin. Siihen pitää käyttää yhteiskunnan varoja, Silpola jatkaa.
Katso koko Asian ytimessä -jakso tästä.
Asian ytimessä.doc: Kirottu koirasusi
Itärajalla metsästäjät lähtevät jahtiin tähtäimessään kesyyntyneet koirasudet.
21:28
Dokumentin voit katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.