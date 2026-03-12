Nykyinen kiintiömetsästysmalli rikkoo Suomen Luonnonsuojeluliiton mukaan EU:n luontodirektiiviä ja estää kansalaisten muutoksenhakuoikeuden.

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) on tehnyt Euroopan komissiolle kaksi kantelua, jotka koskevat suden, karhun, ilveksen ja saukon metsästyskäytäntöjä.

SLL kanteli alkuvuonna toteutetusta suden kiintiömetsästyksestä sekä metsästyslain muutoksesta, joka tekee mahdolliseksi kiintiömetsästää myös saukkoja, ilveksiä ja karhua koko maassa.

SLL:n mukaan nykyinen kiintiömetsästysmalli rikkoo EU:n luontodirektiiviä ja estää kansalaisten muutoksenhakuoikeuden, mikä on vastoin EU-oikeutta ja Århusin sopimusta.

Kiintiömetsästyksessä alueelle annetaan metsästettävälle eläinlajille metsästyskiintiö, jonka täytyttyä metsästys pitää lopettaa.

SLL katsoo, että mallista puuttuu vaatimus yksittäisten tappolupien perustelemisesta.

Siksi kiintiömuotoisesta metsästyksestä ei voi valittaa tuomioistuimeen, mikä on SLL:n mukaan ristiriidassa Århusin sopimuksen kanssa.