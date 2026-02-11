Pihoilla vieraillut ilves on tapettu poliisin määräyksestä Liperissä Pohjois-Karjalassa.
Liperissä lopetettu ilves oli Itä-Suomen poliisin tiedotteen mukaan tehnyt toistuvia pihavierailuja taajamassa ja sen välittömässä läheisyydessä.
Lopetuspäätöksen taustalla oli poliisin arvio siitä, että eläimen toistuva liikkuminen rakennetussa ympäristössä aiheutti vaaraa alueen ihmisille.
Ilvestä ei tässä tapauksessa pyritty poliisin mukaan karkottamaan, vaikka se olisi ollut poliisin ensisijainen toimi, koska eläimen poikkeava käytös oli jatkunut pitkään.
– Lisäksi oli jo tiedossa, ettei se reagoi ihmiseen tai tavanomaisiin karkottamisyrityksiin, se vaikutti menettäneen täysin ihmisarkuutensa eikä vaikuttanut pitkänkään ajan kuluessa muuttavan käyttäytymistään, poliisi listasi tiedotteessa.
Eläin toimitetaan Ruokavirastoon Ouluun tutkittavaksi.