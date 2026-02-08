Tuoreessa dokumentissa seurataan läheltä susijahtia.

Suden kiintiömetsästys lähti käyntiin vuoden alusta. Tuoreessa Asian ytimessä.doc: Kirottu koirasusi -dokumentissa seurataan metsästäjiä itärajan tuntumassa.

Sudenmetsästys alkaa siitä, että muutama metsästäjä kiertää tarkistamassa, löytyykö alueelta susien jälkiä.

Tämän jälkeen he ilmoittavat havainnoistaan metsästyksen johtajalle, joka puolestaan lähettää muille metsästäjille viestin tulevasta jahdista.

– Metsästäjillä on vajaa pari tuntia aikaa ehtiä paikalle, sillä pyrimme tavoittamaan suden makuulta jahdin alkaessa, Miehikkälä-Virolahden sudenmetsästyksen johtaja Jan Ylhäinen sanoo.

Dokumentissa Tanja Liikkanen kertoo, kuinka sudet seurasivat häntä kävelyllä ja hän soitti paniikissa Kari Ilvoselle.

Ylhäinen jää itse takapassiin johtamaan metsästystä, kun metsästäjät alkavat motittaa sutta.

– Meillä on ollut mukana viitisenkymmentä metsästäjää, mikä on vähän. Sen jälkeen koirapartio lähtee liikkeelle.

Ylhäisen mukaan susi on tarkka eläin, joka osaa etsiä reitin, mistä paeta.

Asian ytimessä.doc: Kirottu koirasusi Itärajalla metsästäjät lähtevät jahtiin tähtäimessään kesyyntyneet koirasudet. 21:28 Dokumentin voit katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

Metsästys oli odotettua nopeampaa

Vuodenvaihteessa voimaan tullut lakimuutos poisti susien ympärivuotisen rauhoituksen ja toi tilalle alueelliset metsästyskiintiöt.

Kiintiömetsästyksessä lupia myönnettiin yhteensä sata, joista 26 koirasusialueille. Valtaosa kiintiöstä on jo kaadettu.

Julkisuudessa on ihmetelty susien nopeaa kaatotahtia. Ylhäisen mielestä tämä ei ole osoitus siitä, että susia olisi luultua enemmän ainakaan Kaakkois-Suomessa.

– Suurin tekijä oli sääolosuhteet, ne olivat erittäin otolliset.

Puhtaassa lumessa jälkien havaitseminen oli helppoa.

Susia ei myöskään ole metsästetty vuosiin, mikä Ylhäisen mukaan vaikuttaa susien käyttäytymiseen metsästystilanteessa.

– Vaikka metsästys kohdistetaan yhteen suteen kerrallaan, niin se toinen susi ei osaa poistua alueelta, vaan jää alueelle seurailemaan tilannetta ja ihmettelee, minne se toinen susi hävisi.

Metsästäjät eivät tiedä, kaatuiko susi vai koirasusi

Kaakkois-Suomeen myönnettiin kymmenen kaatolupaa koirasusien metsästämiseksi. Koirasusi on koiran ja suden risteymä. Se on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi, joka pitää poistaa Suomen luonnosta.

– Meillä ei ole täällä ollut ravinnosta pulaa ja reviirit ovat laajoja, toisin kuin Länsi-Suomessa, Ylhäinen kertoo.

Ylhäisen kokemuksen mukaan koirasusia on lähes mahdotonta erottaa puhtaasta sudesta. Tumma väritys saattaa viitata siihen, että kyseessä on koirasusi. Lopullinen tieto, onko kaadettu yksilö ollut koirasusi vai susi, saadaan dna-näytteen kautta.

Kaakkois-Suomen kymmenen suden kiintiöstä on kaadettu seitsemän yksilöä. Yksi kaadetuista on varmistunut koirasudeksi ja kolme muuta on paljastanut puhtaiksi susiksi. Kolmen muun dna-näytteen analysointi on vielä kesken.

Luonnonvarakeskus vahvistaa Ylhäisen keräämät näköhavainnot siitä, että viime keväänä Kaakkois-Suomeen syntyi kaksi pentuetta, joissa oli mustia yksilöitä, todennäköisesti siis koirasusia. Toinen pentue on nyt poistettu.

Ylhäinen huomauttaa, että koirasusien poistaminen luonnosta on järkevää, sillä koirasusi voi tuoda sudelle sairauksia ja käytöstapoja, mitkä eivät ole sudelle toivottavia.

– Suden ihmispelko voi jopa hävitä risteymässä ja eläimistä voi tulla riippuvaisia ihmisestä. Eläin voi esimerkiksi oppia hakemaan pihapiiristä ravintoa. Tämähän ei kuulu sudelle luontaisesti.