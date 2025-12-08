Suden kannanhoidollisesta metsästyksestä on käyty eduskunnan kulissien takana vilkasta keskustelua. Lakiesitystä käsitellään parhaillaan maa- ja metsätalousvaliokunnassa.

MTV Uutisten tietojen mukaan hallituspuolueiden kansanedustajat maa- ja metsätalousvaliokunnassa haluaisivat myös sallia ilveksen, karhun ja saukon kiintiömetsästystä. Asiasta kertoi aikaisemmin Ilta-Sanomat.

Hallituksen alkuperäinen lakiesitys on ainoastaan koskenut suden kannanhoidollista metsästystä.

– Nyt yritetään väkisin runnoa muutokset läpi. Ilveksen, karhun ja saukon metsästäminen ei edes kuulu saman liitteen alle, kuin susien metsästys. Silti osa edustajista yrittää saada tämänkin lisättyä lakiesityksen käsittelyn yhteydessä, kerrotaan eduskunnasta MTV Uutisille.

MTV Uutisten tietojen mukaan myös saukon metsästyksen mahdollistaminen on mainittu samassa pykälässä ilveksen ja karhun kanssa. Saukon metsästyksestä ei olla kuitenkaan käyty erillistä keskustelua valiokunnassa.