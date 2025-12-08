Hallitus yrittää runnoa läpi karhun, ilveksen ja saukon metsästyksen – lähteet MTV:lle: "Toimitaan täysin metsästäjien tahdon mukaan"
Julkaistu 08.12.2025 19:14
Antonia Berg
Suden kannanhoidollisesta metsästyksestä on käyty eduskunnan kulissien takana vilkasta keskustelua. Lakiesitystä käsitellään parhaillaan maa- ja metsätalousvaliokunnassa.
MTV Uutisten tietojen mukaan hallituspuolueiden kansanedustajat maa- ja metsätalousvaliokunnassa haluaisivat myös sallia ilveksen, karhun ja saukon kiintiömetsästystä. Asiasta kertoi aikaisemmin Ilta-Sanomat.
Hallituksen alkuperäinen lakiesitys on ainoastaan koskenut suden kannanhoidollista metsästystä.
– Nyt yritetään väkisin runnoa muutokset läpi. Ilveksen, karhun ja saukon metsästäminen ei edes kuulu saman liitteen alle, kuin susien metsästys. Silti osa edustajista yrittää saada tämänkin lisättyä lakiesityksen käsittelyn yhteydessä, kerrotaan eduskunnasta MTV Uutisille.
MTV Uutisten tietojen mukaan myös saukon metsästyksen mahdollistaminen on mainittu samassa pykälässä ilveksen ja karhun kanssa. Saukon metsästyksestä ei olla kuitenkaan käyty erillistä keskustelua valiokunnassa.
Toimitaan metsästäjien ehdoilla
Metsästäjäliitto esitti marraskuun lopussa kiintiömetsästyksen piiriin myös ilvestä ja karhua. MTV:n haastattelemat eduskuntalähteet eivät peittele tunteitaan.
– Tämä kuvastaa hyvin, miten absurdi tämä tilanne on. Tuntuu, että toimitaan täysin metsästäjien tahdon mukaan.
– Ei olla myöskään saatu mitään asiantuntijakuulemisia näistä uusista lisäyksistä.
Uusista asiantuntijakuulemisista äänestettiin valiokunnassa, mutta hallituspuolueiden ja keskustan edustajat äänestivät kuulemisia vastaan.
Valiokuntaneuvokset ovat MTV Uutisten tietojen mukaan myös todenneet, että täysin uusien asioiden tuominen mukaan tähän lakiin ei kuulu hyviin käytäntöihin.
– Valiokuntaneuvosten ja maa- ja metsätalousministeriön virkamiesten mukaan tästä olisi pitänyt tehdä EU-oikeudellinen tarkastelu, ennen kuin yritetään muuttaa Suomen lainsäädäntöä tällä tavalla, yksi lähteistä toteaa MTV Uutisille.
Ilves, karhu ja saukko ovat Suomessa EU:n luontodirektiivin liitteen neljän mukaisia tiukasti suojeltuja lajeja. Tämä tarkoittaa, että niiden tahallinen pyydystäminen, tappaminen ja häiritseminen on kielletty. Poikkeuslupia voidaan myöntää vahinkojen ehkäisemiseksi tai muun tärkeän yleisen edun vuoksi.
Susi on siirretty liitteestä neljä liitteeseen viisi kuuluvaksi, mikä helpottaa metsästystä. Viidennessää liitteessä olevat eläimet eivät ole yhtä tiukasti suojeltuja lajeja, kuin liitteessä neljä olevat.
Hallituksen esitys saanut kritiikkiä arviointineuvostolta
Hallituksen lakiesitys suden metsästyksen sallimisesta on myös saanut moitteita lainsäädännön arviointineuvostolta. Hallituksen lakiesityksessä on neuvoston mukaansuuria puutteita.
”Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnoksen puutteet ovat niin merkittäviä, ettei esitysluonnos täytä lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimuksia. Hallituksen esitysluonnoksen pohjalta ei pysty muodostamaan riittävää ja perusteltua käsitystä esityksestä, eikä sen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.”
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö valmistuu tiistaina, jotta se ehditään käsitellä eduskunnan istunnossa ennen joulutaukoa.
– Tuntuu, että suurimmalle osalle valiokunnan jäsenistä on ainoastaan tärkeää saada laki voimaan ennen joulua, jotta he pääsisivät metsästämään Suomen suurpetoja heti tammikuun alussa, ihmetellään MTV Uutisille.
Valiokunta järjestää MTV Uutisten tietojen mukaan tiedotustilaisuuden metsästyslakiin liittyvistä muutoksista eduskunnassa tiistaina kello 12.30.