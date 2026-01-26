Suomen Rajavartiolaitos on ollut aktiivinen Itämeren alueelle luotavien valvontakeskusten perustamisessa.
Suomi pyrkii siirtymään merenalaisten kaapelien ja putkien suojelemisessa vaurioihin reagoinnista ja lisävahinkojen estämisestä tapausten ennaltaehkäisyyn, kertoo Suomenlahden merivartioston komentaja Mikko Simola.
Simolan mukaan tämä tapahtuu muun muassa parantamalla tilannekuvaa ja tietojen vaihtoa.
Meriturvallisuusjohtaja Mikko Hirven mukaan Rajavartiolaitos on ollut erittäin aktiivinen Itämeren alueelle luotavan valvontajärjestelmän ja valvontakeskusten perustamisessa. Suomi vetää EU:n kaapelitiedoksiantoon perustuvaa projektia Itämeren piirissä, Hirvi kertoo.