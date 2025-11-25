Kaapeli- tai kaasuputkia on vaurioitunut Itämerellä kuudesti Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman suurhyökkäyksen jälkeen.

Itämeren hämärä "testisarja" on nyt valmis, me emme

– Itämeren kaapelit ovat pieni tekijä, jos verrataan mitä saisi aikaiseksi samanlaisilla kaapelirikoilla Pohjois-Atlantilla, Pohjanmerellä ja Välimerellä, Savolainen katsoo.

– Sitä voisi hyödyntää osana koordinoitua hyökkäystä, jonka tarkoitus olisi saada Eurooppa niin pois raiteiltaan, ettei se kykene päätöksentekoon tai esimerkiksi sotilaiden mobilisointiin, hän jatkaa.

Venäjän ei tarvitse epäillä olevan kaiken takana, suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius sanoi lokakuussa Ilta-Sanomille .

Marteliuksen mukaan "muilla Suomessa ei ole käytössä sitä osaamista ja mahdollisuutta hankkia tietoa mikä Suojelupoliisilla on”.

– Jos tulee koordinoitu hyökkäys, täytyy olla valmius syyttää siitä jotain naapuria 1–2 päivässä, joka sen on tehnyt, hän jatkaa.

Jos syyllistä ei nopeasti osoiteta, on Savolaisen mukaan riskinä, että yhteiskuntien toimintakyvyn lamaantuessa ja esimerkiksi sähkönjakelun ja nettiyhteyksien pätkiessä "kansalaisten raivo kääntyy sisäänpäin".