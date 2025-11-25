Itämeren "testisarjan" tuloksia voidaan hyödyntää osana koordinoitua hyökkäystä, asiantuntija arvioi.
Itämeren kaapelirikot saattoivat olla "testisarja", joka on nyt päättynyt.
Arvion esittää Hybridiosaamiskeskuksen johtaja Jukka Savolainen, jonka mukaan Itämeren vauriot eivät voi olla vahinkoja.
Kaapeli- tai kaasuputkia on vaurioitunut Itämerellä kuudesti Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman suurhyökkäyksen jälkeen.
– Eikö se olekin kummallista, että sattui tuollainen tihentymä. Saattoi olla testisarja, jolla saavutettiin se, mitä sillä tavoiteltiin. Testattiin, miten kaapeleita saadaan poikki teknisesti, Savolainen saoo MTV Uutisille.
– Samalla on näytetty, etteivät länsimaat pysty edes sanomaan, että se olisi tahallinen teko, hän jatkaa.
Presidentti Alexander Stubb totesi tammikuussa, etteivät kaapelirikot
"kerta kaikkiaan voi olla sattumaa"
.
Savolaisen mukaan samalla on osoitettu, että länsimaita vastaan pystytään tarpeen tullen tekemään isompi häirintäisku.
– Itämeren kaapelit ovat pieni tekijä, jos verrataan mitä saisi aikaiseksi samanlaisilla kaapelirikoilla Pohjois-Atlantilla, Pohjanmerellä ja Välimerellä, Savolainen katsoo.
– Sitä voisi hyödyntää osana koordinoitua hyökkäystä, jonka tarkoitus olisi saada Eurooppa niin pois raiteiltaan, ettei se kykene päätöksentekoon tai esimerkiksi sotilaiden mobilisointiin, hän jatkaa.
Tammikuussa puolustusliitto Nato aloitti Itämerellä Baltic Sentry -valvontaoperaation, jonka tarkoituksena on suojella kriittistä infrastruktuuria.
Venäjän ei tarvitse epäillä olevan kaiken takana, suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius sanoi lokakuussa Ilta-Sanomille.
Marteliuksen mukaan "on ehkä joitain toimijoita, jotka ovat mediassakin tehneet aika nopeita johtopäätöksiä asioista".
Savolainen uskoo, että Martelius viittaa myös häneen. Savolainen on pitkään epäillyt kaapelirikkoja tahallisiksi.
Marteliuksen mukaan "muilla Suomessa ei ole käytössä sitä osaamista ja mahdollisuutta hankkia tietoa mikä Suojelupoliisilla on”.
– En ymmärrä, minkälainen tiedustelutieto (kaapelirikot) voisi yksiselitteisesti osoittaa vahingoiksi, Savolainen sanoo.
Joulukuun Eagle S -tapauksesta Helsingin käräjäoikeus totesi, ettei sillä ole toimivaltaa käsitellä kyseistä tapausta.
Syytteet nostettiin merimiehiä, ei esimerkiksi valtiollista toimijaa kohtaan.
"Jos tulee koordinoitu hyökkäys"
Hybridikeskuksen johtajan Savolaisen mukaan Eagle S -tapauskin osoitti, että vaikka esimerkiksi kaapelirikkojen vieminen rikosprosessiin on välttämätöntä, ei se riitä hybriditoimintaa vastaan.
– Rinnalle täytyy luoda joku aivan toinen järjestelmä. Siinä pitää avata kaikki byrokraattiset esteet tiedonkululle, Savolainen sanoo.
– Jos tulee koordinoitu hyökkäys, täytyy olla valmius syyttää siitä jotain naapuria 1–2 päivässä, joka sen on tehnyt, hän jatkaa.
Jos syyllistä ei nopeasti osoiteta, on Savolaisen mukaan riskinä, että yhteiskuntien toimintakyvyn lamaantuessa ja esimerkiksi sähkönjakelun ja nettiyhteyksien pätkiessä "kansalaisten raivo kääntyy sisäänpäin".
Suojelupoliisin mukaan Venäjä on kykenevä tekemään erilaisia sabotaaseja, mutta voi olla mahdotonta saada lopullista juridista selvyyttä siitä, onko Venäjä kaapelirikkojen taustalla.
– Totta kai me ymmärrämme, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan eri maihin sabotaasin keinoin, Martelius sanoi tammikuussa MTV Uutisille.
– Näissä tapauksissa Itämerellä on eittämättä täysin mahdollista, että siellä on valtiollinen toimija taustalla, mutta voi olla mahdotonta saada lopullista selvyyttä siitä juridisesti, suojelupoliisin päällikkö jatkoi.