Siepatut keskustelut antavat ymmärtää, että Venäjän Starlink-korvike on käytännössä käyttökelvoton taisteluolosuhteissa.

Venäläissotilaiden väitetään kritisoivan rajuin sanankääntein yhteyslaitteita, joita Venäjän asevoimat on toimittanut sotilailleen Starlink-terminaalien tilalle.

– Sen perusteella, mitä minä tiedän, Gazprom-laite on v**un paskaa, venäläissotilas kritisoi.

– Naapureilla on Gazprom-terminaali. Se toki toimii Gazpromeissa, silloin kun sattuu yhdistämään, toinen venäläissotilas sanoi.

Ukrainan sotilastiedustelu sanoo yllä olevien venäläiskommenttien olevan peräisin siepatuista keskusteluista. Asiasta kertoo ukrainalaismedia Kyiv Post.

Venäläiskeskusteluiden aitoutta ei ole pystytty vahvistamaan, mutta niissä esitetyt väitteet ovat samansuuntaisia, joista esimerkiksi venäläiset sotakommentaattorit ovat kirjoittaneet.

Kyiv Postin mukaan siepatut keskustelut antavat ymmärtää, että Venäjän Starlink-korvike on käytännössä käyttökelvoton taisteluolosuhteissa.

Erikseen mainittu ongelma on, ettei yhteys ole riittävän hyvä videokuvan välittämiseen. Sitä kuitenkin tarvitaan erityisesti FPV-droonien ohjaamiseen.

Ukrainan tiedustelupalvelun mukaan Venäjän Gazprom-terminaalit hyödyntävät Yamal-satelliittirypästä, joka sisältää viisi satelliittia.

Ukrainan mukaan rypäs ei riitä vakaaseen yhteyteen koko rintamalle, koska suuri osa järjestelmän kapasiteetista on jyvitetty Venäjän sisälle.

Venäjä on ottanut Gazprom-terminaaleiksi yleisesti kutsuttuja laitteita käyttöön sen jälkeen, kun Elon Muskin johtama SpaceX-yhtiö sulki luvattoman pääsyn Ukrainassa käytössä oleviin Starlink-yhteyksiin.

Tällä ei ole ollut merkittävää vaikutusta ukrainalaisiin, koska heillä on käytössään virallisia terminaaleja, jotka on voitu rekisteröidä luvallisiksi.

Sekä Ukraina että Venäjä käyttävät Starlinkin tuottamaa verkkoyhteyttä sekä yhteydenpitoon että erityisesti droonien lennättämiseen.

Ukraina edennyt

Kuluvalla viikolla ukrainalaisten on kerrottu vallanneen nopeassa tahdissa alueita takaisin venäläisiltä. Pääasialliseksi syyksi on sanottu juuri ne vaikeudet, joihin venäläiset olivat joutuneet heidän menetettyään yhteytensä Starlink-satelliittijärjestelmään.

Ukrainalaisten eteneminen rintamalla oli paikallisen aloitteen ottamista, jonka laajempi operatiivinen merkitys jää vielä nähtäväksi, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Juha Kukkola STT:lle.

Kukkola näkee tapahtumat paikallisena aloitteen ottamisena tilanteessa, jossa vastapuolella on johtamisyhteyksiensä kanssa ongelmia. Venäläiset olivat aiemmin edenneet paikoin vauhdikkaasti ja nyt tarjoutui tilanne lyödä takaisin näitä joukkoja, jotka eivät olleet päässeet kunnolla linnoittautumaan uusiin asemiin.

– Mutta jää vielä nähtäväksi, oliko tämä operatiivisesti merkittävää ja olisiko tässä aineksia laajempaan vastahyökkäykseen, everstiluutnantti Kukkola sanoo STT:lle.

Starlink-yhteyksien menetys on Kukkolan mukaan venäläisille joka tapauksessa paha takaisku.

Vaikka elektroniikkaan ja digitaalisiin järjestelmiin liittyvät ongelmat on ajan myötä mahdollista kiertää, ei paluu entiseen ole välttämättä mahdollinen.

"Vähän eri mieltä"

Kukkolan mukaan Venäjän asevoimat on toki ilmoittanut, ettei Starlinkin korvaaminen on mikään ongelma.

– Sotaa Venäjällä seuraavat niin kutsutut sotakirjeenvaihtajat ovat vähän eri mieltä, ja niin tuntuvat olevan rintamalla olevat sotilaatkin, Kukkola sanoo.

Hänen mukaansa Venäjällä on sotilaskäyttöön tarkoitettuja satelliittiviestiverkkoja, mutta niiden kapasiteetti on huomattavasti Starlinkiä rajoitetumpi.

– Venäjällä ei ole kansallisesti kykyä korvata semmoista satelliittitiedonsiirtokykyä, minkä Starlink on vapaasti käytettynä tarjonnut, Kukkola toteaa.

Sotilassatelliitteihin tai kenttäviestijärjestelmiin siirtyminen lisää myös paljastumisen riskiä viholliselle, kun sodan osapuolet eivät operoikaan enää samassa järjestelmässä.

– Venäläiset ovat itsekin kirjoittaneet Telegramissa, että jos ryhdytään käyttämään kenttäradioita, niin sitten alkaa tulla tykistötulta, Kukkola sanoo.