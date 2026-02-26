Hankala jäätilanne ja vaikeat tuuliolosuhteet aiheuttavat hankaluuksia rahtialuksille.
Useita rahtialuksia on juuttunut jäihin Suomenlahdella hankalan jäätilanteen ja vaikeiden tuuliolosuhteiden vuoksi, kertoo Väylävirasto.
Rajavartiolaitoksen mukaan aluksia avustetaan kansainvälisessä yhteistyössä, joten Suomenlahden kansainvälisellä merialueella ja Suomen aluemerellä jumissa olevien alusten avuksi saattaa tulla myös venäläisiä jäänmurtajia.
Lähtökohtaisesti venäläiset jäänmurtajat avustavat kaikkea Venäjälle ja sieltä pois suuntaavaa liikennettä, suomalaiset taas Suomeen ja Suomesta pois suuntaavaa liikennettä. Näin sanoo Väyläviraston vesiliikennepäällikkö Elisa Mikkolainen.
– Lähtökohtaisesti suomalaiset jäänmurtajat eivät avusta Venäjän satamiin suuntaavaa liikennettä ja päinvastoin. Venäläisillä ei ole meidän liikenteeseen mitään tehtävää, Mikkolainen sanoi STT:lle torstai-iltana.
Jos kuitenkin Venäjälle liikennöivä rahtialus juuttuu jäiden mukana Suomen aluevesille, voivat Suomen viranomaiset esittää venäläiselle jäänmurtajalle pyynnön hakea rahtialus pois. Tämä on Mikkolaisen mukaan tavallista.
– Väylävirasto tekee tällaisissa yksittäisissä tilanteissa lupapyynnön Venäjälle, ja sieltä tulee käsky omille jäänmurtajille, että mennään hakemaan alus pois Suomen aluevesiltä, Mikkolainen sanoo.