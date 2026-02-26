Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Emo hylkäsi, lauma hyljeksi – mitä apinavauva Punchille kuuluu nyt?

SM-liigaseuran suurtyhjennys jatkuu: nyt lähti varakapteeni

Mikko Alatalo kehotti Juice Leskistä dialyysihoitoon vielä viimeisinä päivinä – Juice piti päänsä

– Väylävirasto tekee tällaisissa yksittäisissä tilanteissa lupapyynnön Venäjälle, ja sieltä tulee käsky omille jäänmurtajille, että mennään hakemaan alus pois Suomen aluevesiltä, Mikkolainen sanoo.

Jos kuitenkin Venäjälle liikennöivä rahtialus juuttuu jäiden mukana Suomen aluevesille, voivat Suomen viranomaiset esittää venäläiselle jäänmurtajalle pyynnön hakea rahtialus pois. Tämä on Mikkolaisen mukaan tavallista.

– Lähtökohtaisesti suomalaiset jäänmurtajat eivät avusta Venäjän satamiin suuntaavaa liikennettä ja päinvastoin. Venäläisillä ei ole meidän liikenteeseen mitään tehtävää, Mikkolainen sanoi STT:lle torstai-iltana.

Lähtökohtaisesti venäläiset jäänmurtajat avustavat kaikkea Venäjälle ja sieltä pois suuntaavaa liikennettä, suomalaiset taas Suomeen ja Suomesta pois suuntaavaa liikennettä. Näin sanoo Väyläviraston vesiliikennepäällikkö Elisa Mikkolainen .

Rajavartiolaitoksen mukaan aluksia avustetaan kansainvälisessä yhteistyössä, joten Suomenlahden kansainvälisellä merialueella ja Suomen aluemerellä jumissa olevien alusten avuksi saattaa tulla myös venäläisiä jäänmurtajia.

Useita rahtialuksia on juuttunut jäihin Suomenlahdella hankalan jäätilanteen ja vaikeiden tuuliolosuhteiden vuoksi, kertoo Väylävirasto .

Hankala jäätilanne ja vaikeat tuuliolosuhteet aiheuttavat hankaluuksia rahtialuksille.

Mikkolaisen mukaan tällä hetkellä jäätä on Suomenlahdella viime vuosiin verrattuna poikkeuksellisen paljon, mikä aiheuttaa tällaisia tilanteita hieman tavanomaista enemmän.