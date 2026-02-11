Oikeuden eteen astunutta kapteenia syytetään vahingonteosta ja paikallisten merenkulkulakien rikkomisesta.

Suomen ja Viron välisen Balticconnector-kaasuputken ja useiden tietoliikennekaapeleiden vaurioittamisesta syytetty merikapteeni Wan Wenguo kiistää syyllisyytensä, kertovat uutistoimistot Reuters ja AP.

Hongkongissa oikeuden eteen tänään astunutta Wania, 44, syytetään kaasuputki- ja kaapelivaurioiden osalta vahingonteosta. Syyttäjien mukaan Hongkongin lipun alla seilanneen Newnew Polar Bear -aluksen kapteeni toimi piittaamattomasti, kertovat syytekirjelmän nähneet Reuters ja AP.

Wania syytetään myös paikallisten merenkulkulakien rikkomisesta. Syyttäjien mukaan Wan rikkoi turvallisuusmääräyksiä, kun tämä ei esimerkiksi raportoinut päivittäin aluksen omistajalle.

Reutersin ja AP:n mukaan kapteenin seuraava kuuleminen on 5. toukokuuta. Oikeuteen on kutsuttu kuultavaksi 18 todistajaa. Reutersin mukaan todistajiin kuuluu aluksen miehistöä, hongkongilaisviranomaisia ja merenkulun asiantuntijoita.

Ankkuri ja raahausjäljet vauriopaikalla

Balticconnector-kaasuputken vauriot todettiin lokakuussa 2023 pari päivää sen jälkeen, kun Suomen ja Viron kaasuverkkoyhtiöt olivat havainneet putkessa epätavallista paineen laskua.

Myös lähialueella sijaitsevissa tietoliikennekaapeleissa havaittiin vaurioita. Kaasuputken vauriopaikan vierestä löytyi ankkuri ja raahausjälkiä.

Keskusrikospoliisi on sittemmin kertonut, että esitutkinnan perusteella kiinalaisomisteisen Newnew Polar Bear -rahtialuksen ankkuri aiheutti vaurion.

South China Morning Post uutisoi elokuussa 2024 Kiinan myöntävän, että NewNew Polar Bear vaurioitti kaasuputkea. Viranomaisten mukaan kyseessä oli kuitenkin myrskystä johtunut vahinko.

Balticconnector-kaasuputki saatiin korjattua huhtikuussa 2024.