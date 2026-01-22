Venäjää ei ole kyetty osoittamaan syypääksi tapahtuneisiin kaapeli- ja putkirikkoihin. Tiedustelupäällikkö Pekka Turusen mukaan todennäköisyys valtiollisen toimijan mukanaololle on yhtä suuri kuin muut selitykset.
Suomen sotilastiedustelu arvioi Venäjän todennäköisesti jatkavan pyrkimyksiään vaurioittaa vedenalaista infrastruktuuria Itämerellä. Venäjän kyky hyödyntää alueella liikkuvia aluksia laaja-alaiseen vaikuttamiseen pysyy merkittävänä, sotilastiedustelu arvioi torstaina julkistetussa katsauksessaan.
Sen mukaan Venäjä pyrkii mitoittamaan monenlaisen vaikuttamisensa siten, että toimet ovat kiistettävissä tai vaikeasti yhdistettävissä alkulähteeseen. Tässä Venäjä on myös onnistunut, myöntää Pääesikunnan tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Pekka Turunen – yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.
– Niin sanotun GNSS (GPS) -häirinnän me pystymme osoittamaan tulevan Venäjältä, Turunen sanoo STT:n haastattelussa.
Hän arvioi, että Venäjä voisi ehkä suunnata omaan ilmapuolustukseensa käyttämäänsä häirintää hieman paremmin pois Suomesta, mutta tahtoa siihen ei todennäköisesti ole.
Itämeren kaapeli- ja kaasuputkirikkojen osalta yhteyttä Venäjään, kiistatonta "savuavaa asetta", ei ole toistaiseksi kyetty löytämään.
–- Mutta kun arvioimme tätä ilmiötä osana laaja-alaista vaikuttamista, niin pidämme sitä yhtä todennäköisenä, että siellä taustalla on valtiollinen toimija, kuin että ei ole, Turunen muotoilee.
Lennokkeja tai torjuntaohjuksia voi harhautua Suomeen
Sotilastiedustelun arviossa on vähintään sävyero suojelupoliisin Ylelle antamiin lausuntoihin, joiden mukaan mikään ei viittaa Venäjän osuuteen ja että tällainen spekulointi vain hyödyttää Venäjää. Turusen mukaan sotilastiedustelu lähestyy asiaa eri näkökulmasta kuin siviilitiedustelu.