Suomenlahden kaapelivaurio ei ole yksittäistapaus. Itämeren pohjassa kulkevia kaapeleita ja putkia on vaurioitunut toistuvasti viime vuosina.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi keskiviikkona Suomenlahden kaapelirikosta, että vastaavankaltaisista tilanteista alkaa valitettavasti tulla rutiinia.

Itämerellä on tapahtunut viime vuosina ainakin seuraavat rikot:

– Helmikuussa Ruotsin talousvyöhykkeellä Suomen ja Saksan välillä kulkevassa C-Lion1-merikaapelissa havaittiin vähäinen vaurio, joka oli saattanut tulla jo aiemmin.

– Tammikuussa Latvian ja Ruotsin välillä kulkeva tietoliikennekaapeli vaurioitui, ja Ruotsin viranomaiset takavarikoivat bulgarialaisyhtiön operoiman, Maltan lipun alla seilaavan Vezhen-rahtilaivan. Ruotsalaissyyttäjän mukaan tutkinta kuitenkin osoitti, ettei kyseessä ollut tahallinen sabotaasi, vaikka laiva aiheuttikin vaurion.

– Joulupäivänä 2024 Suomen ja Viron välisiä sähkönsiirto- ja tietoliikennekaapeleita vaurioitui. Eagle S -alusta syytettiin vaurioista, mutta Helsingin käräjäoikeus päätti lokakuussa 2025 jättää tutkimatta syytteet, koska se katsoi, ettei Suomella ole asiassa rikosoikeudellista toimivaltaa. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kertonut valittavansa hovioikeuteen.

– Marraskuussa 2024 Ruotsin ja Liettuan sekä Suomen ja Saksan väliset merikaapelit vaurioituivat, ja syyttävä silmä kohdistui kiinalaiseen Yi Peng 3 -alukseen. Ruotsissa onnettomuustutkinta ei löytänyt varmaa näyttöä tahallisuudesta.

– Lokakuussa 2023 vaurioitui Suomen ja Viron välillä kulkeva kaasuputki Balticconnector. Siihen syylliseksi on epäilty kiinalaisomisteista rahtialusta Newnew Polar Bearia. Viime toukokuussa kerrottiin, että aluksen kapteeni on vangittu Hongkongissa epäiltynä kaasuputken rikkomisesta.

– Syyskuussa 2022 kolme neljästä Nord Stream 1:n ja Nord Stream 2:n maakaasuputkesta rikkoutui Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä tapahtuneissa räjähdyksissä. Marraskuussa 2025 yksi ukrainalaismies luovutettiin Italiasta Saksaan ja määrättiin Saksassa vangittavaksi epäiltynä operaation johtamisesta.