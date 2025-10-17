Puolassa tuomioistuin on hylännyt Saksan luovutuspyynnön, joka koski Nord Stream -sabotaasista epäiltyä ukrainalaismiestä.
Asiasta kertovat paikalliset syyttäjät. Epäillystä oli annettu pidätysmääräys Saksassa.
Mies otettiin kiinni Puolassa syyskuun lopussa. Hänen epäillään osallistuneen Nord Stream 2 -kaasuputken räjäyttämiseen syyskuussa 2022.
Aiemmin tällä viikolla Italian korkein oikeus päätti, että Italiassa pidätettyä, niin ikään Nord Stream -kaasuputken sabotoinnista epäiltyä ukrainalaismiestä ei luovuteta Saksaan.