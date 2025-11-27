Nord Stream -kaasuputken räjäytyksestä epäilty ukrainalaismies joutuu oikeuteen huomenna Karlsruhessa, Saksassa.
Itämeren pohjassa kulkevan Nord Stream -kaasuputken räjäytyksestä epäilty ukrainalaismies on luovutettu Saksaan. Saksan viranomaisten mukaan mies joutuu oikeuden eteen huomenna Karlsruhessa.
Ukrainalainen pidätettiin Italiassa elokuussa. Hänen epäillään kuuluneen ryhmään, joka asetti räjähteitä Venäjältä Saksaan johtavan kaasuputkeen syyskuussa 2022.
Räjähdykset lamauttivat tuolloin kaasuputkien toiminnan.
Puola kieltäytyi viime kuussa luovuttamasta toista Nord Stream -iskusta epäiltyä ukrainalaista Saksaan.