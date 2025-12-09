Talvi ja pimeys lisäävät riskejä suojateillä. Helsingissä loukkaantui viime vuonna kymmeniä jalankulkijoita, ja poliisi muistuttaa varovaisuudesta.
Helsingissä tapahtui viime vuonna 47 jalankulkijaonnettomuutta, joissa loukkaantui ihmisiä, sekä yksi kuolemaan johtanut onnettomuus, ilmenee Helsinki Region Infoshare -palvelun keräämistä tiedoista.
Helsingissä riskialttiita liikennevalottomia suojateitä on esimerkiksi Pohjois-Esplanadilla Kauppatorin kohdalla sekä Sturenkadun ja Sammatintien risteyksessä, kertoo Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein MTV:lle.
Seurasimme aamuliikennettä Sturenkadun ja Sammatintien risteyksessä. Jutun alussa olevalla videolla näet, miten vilkasliikenteisen Sturenkadun ylittäminen sujui jalankulkijoilta.
Varovaisuus korostuu talvella
Suojatiellä olevalle tai sinne valmistautuvalle jalankulkijalle tulee antaa esteetön kulku, mutta jalankulkijankin on syytä varmistaa, että autoilija huomaa hänet ja ehtii pysähtyä ennen suojatielle menoa.