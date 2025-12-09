Suojatiellä olevalle tai sinne valmistautuvalle jalankulkijalle tulee antaa esteetön kulku, mutta jalankulkijankin on syytä varmistaa, että autoilija huomaa hänet ja ehtii pysähtyä ennen suojatielle menoa.

Seurasimme aamuliikennettä Sturenkadun ja Sammatintien risteyksessä. Jutun alussa olevalla videolla näet, miten vilkasliikenteisen Sturenkadun ylittäminen sujui jalankulkijoilta.

Talvi ja pimeys lisäävät riskejä suojateillä. Helsingissä loukkaantui viime vuonna kymmeniä jalankulkijoita, ja poliisi muistuttaa varovaisuudesta.

Tieliikennelain mukaan ajoneuvon kuljettajan on suojatietä lähestyessään noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä, kirjoittaa poliisitarkastaja Heikki Kallio poliisin blogissa .

– Suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa ei saa ohittaa pysähtymättä. Jos näkyvyys suojatielle on rajoittunut jotenkin muuten, kuljettajan on hidastettava ja tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä, Liikenneturva kertoo sivustollaan.