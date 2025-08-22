Miksi tämä toimi liikenteessä on suomalaisille niin vaikea? "Säästää kaikkien aikaa"

Vilkku kertoo aikeesi muille tienkäyttäjille.
Liikenneturva tarkkailee joka vuosi autoilijoiden suuntamerkin käyttöä risteyksissä ja liikenneympyröissä.
Risteyksissä vilkku on kuskeilla jonkin verran ahkerammin käytössä verrattuna liikenneympyröihin, mutta parannettavaa löytyy molemmissa paikoissa.
Liikenneturvan tämän vuoden seurannassa kuskeista 84 prosenttia käytti vilkkua risteyksessä. Ainoastaan 74 prosenttia käytti vilkkua liikenneympyrässä.
Tämä tarkoittaa sitä, että jopa joka neljäs kuljettaja jättää vilkuttamatta liikenneympyrästä poistuessaan.
Ennakointi helpottuu
Muut tienkäyttäjät pystyvät ennakoimaan toistensa liikkumista, kun vilkkua käytetään. Vilkkua kannattaa käyttää varsinkin kaistaa vaihtaessa ja kääntyessä.
– Liikenneympyrästä poistuttaessa on näytettävä suuntamerkkiä. Tilanne on sama kuin muissakin liittymissä, aikeesta poistua kerrotaan muille tienkäyttäjille näyttämällä vilkkua, muistuttaa Liikenneturvan suunnnittelija Tomi Niemi tiedotteessa.
– Jos olet poistumassa ensimmäisestä liittymästä, voit laittaa vilkun jo ennen ympyrään menoa.
Liikenteen sujuvuus lisääntyy vilkkua käyttämällä. Jos laiminlyöt vilkun käytön, seuraavat liikenneympyrään ajavat jäävät odottamaan tietoa, mihin olet menossa.
Kanssakulkijat eivät osaa lukea ajatuksiasi, joten kerro heille aikeistasi, Niemi toteaa.
– Oikea-aikainen vilkuttaminen on helppo tapa lisätä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta, mutta säästää myös kaikkien aikaa.
Ota säännöt haltuun
Liikenneympyrään ajavan on väistettävä pyöräilijöitä, kävelijöitä ja ympyrässä jo olevaa ajoneuvoliikennettä.
Ne jotka poistuvat ympyrästä, väistävät suojatiellä tai pyörätien jatkeella olevia.
– Kun laitat vilkun kertomaan poistumisaikeesta, tulee sinun väistää poistuessasi suojatietä ylittäviä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, Niemi opastaa.
– Tämä vaatii selkeän pään kääntämisen, jotta voit varmistaa, onko pysähtymiselle tarvetta.
Lähde: Liikenneturva