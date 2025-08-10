Moka, johon autoilija ei saa sortua – näin vältät hengenvaarallisen tilanteen

Tieliikennelain mukaan ajoneuvon kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.

Jos ajoneuvo tai raitiovaunu on pysähtynyt suojatien eteen, sitä ei saa ohittaa ajoneuvolla pysäyttämättä, ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.

Vihreän liikennevalon palaessa omalle liikennesuunnalle ei suojatien eteen pysähtyneen rinnalle tarvitse pysähtyä, ellei vihreän jalankulkuvalon palaessa tietä ylittämään lähtenyt jalankulkija ole vielä suojatiellä ja edellytä pysähtymistä.

Jos liikennevalot ovat pois toiminnasta, suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon tai raitiovaunun rinnalle pitää pysähtyä.

Myös ensimmäisenä tilanteeseen saapuvan ajoneuvon kuljettaja pystyy omalla toiminnallaan estämään giljotiinin muodostumista (ks. video). Lähde: Autoliitto