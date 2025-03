Autoilija! Jos huomaat liikenteessä tämän riskin, toimi heti: "Nopeutta on alennettava välittömästi"

Kirkkaana paistava kevätaurinko voi häikäistä kuljettajan silmänräpäyksessä vakavin seurauksin.

Onnettomuustietoinstituutti OTIn liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty tarkasteli henkilö- ja pakettiautoilijoiden vuosien 2014–2023 aikana päivänvalolla ja kirkkaalla säällä tapahtuneita kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia.

Onnettomuuksista 51 oli sellaisia, joissa auringon häikäisy oli mainittu näkemää rajoittaneena tekijänä.

– Auringon häikäisyllä on todennäköisesti ollut merkitystä näissä onnettomuuksissa. Tiedossa on keskimäärin viisi tällaista henkilö- tai pakettiautoilijan aiheuttamaa onnettomuutta per vuosi. Niistä puolet on ollut jalankulkijan tai pyöräilijän kuolemaan johtaneita, Räty sanoo Liikenneturvan tiedotteessa.

Kuljettajan pitää olla valppaana, jos aurinko häikäisee tai näkyvyys on muulla tavoin heikko. Kevätaurinko voi häikäistä silmänräpäyksessä.

– Sokkona ei saa eikä voi ajaa. Nopeutta on alennettava välittömästi, jos häikäisy estää näkyvyyden. Kunnollisen turvavälin pitäminen on tärkeää joka säällä, muistuttaa tiedotteessa Liikenneturvan koulutusohjaaja Lari Mäkelä.

Myös tuulilasin puhtaudesta tulee pitää huolta.

– Jos tuulilasi on kovin naarmuinen, kannattaa lasi vaihtaa, koska naarmuinen tuulilasi muuttuu viistosti paistavassa auringossa pelkäksi heijastepinnaksi. Myös kiveniskemät kannattaa korjata viipymättä, ettei iskemä ehdi kasvaa laajaksi ja haittaa näkyvyyttä, Mäkelä korostaa.

Aurinkolasejakin kannattaa pitää mukana sekä käyttää auton aurinkolippaa.

Lähde: Liikenneturva