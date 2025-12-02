Yllättävän moni suomalainen myöntää ajaneensa väsyneenä, alkoholin vaikutuksen alaisena tai ylinopeutta.
Vakuutusyhtiö LähiTapiolan liikenneturvallisuuteen liittyvä kysely paljasti suomalaisten ajotottumuksesta huolestuttavia asioita.
– Meidän tutkimuksemme mukaan suomalaiset itse ilmoittivat ajavansa ylinopeutta [yli puolet vastaajista], yli puolet väsyneenä, 40 prosenttia käyttänyt puhelinta ajon aikana, LähiTapiolan liiketoiminnan ohjauksesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri luetteli Huomenta Suomen haastattelussa.
– Ja sitten, mikä surullisinta ehkä tässä, 13 prosenttia kertoi nauttineensa alkoholia ennen ajamista, ja todellinen määrä on ehkä vähän isompi sitten vielä kuitenkin.
Kyselyyn vastasi 1 049 henkilöä 12.–19.9.2025 välisenä aikana.
Lue myös: Yksi asia voisi estää merkittävän osan kuolemaan johtavista henkilöauto-onnettomuuksista
Eurooppalaisen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat rattijuopumukseen kuitenkin muita Euroopan maita kielteisimmin.
Sen sijaan ylinopeuteen suomalaiset suhtautuvat hyväksyvästi.
– Siinä me ollaan sitten ihan siellä Euroopan huolestuttavassa kärjessä ihan korkeimpana. Suhtaudutaan hyväksyvästi ja toisaalta kerrotaan, että ajellaan myös sitä ylinopeutta, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö kertoo.