Suojatien ylittäminen pysähtymättä toi rekkakuskille sakot.
Poliisin julkaisemasta videosta käy ilmi, kuinka rekka voi olla kuin giljotiini. Suureksi onneksi kukaan ei kävellyt vaarallisen ohituksen aikana pitkin suojatietä Helsingin Jätkäsaaressa Tyynenmerenkadulla.
Videolla näkyy, kuinka rekka ohittaa pysähtymättä suojatien eteen pysähtyneen toisen rekan.
Kuljettaja sai teostaan 18 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
– Tyynenmerenkadulta tulee normaalia enemmän liikennevalvontapyyntöjä, eikä perusteetta, toteaa Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja ja ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.