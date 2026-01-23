MTV seuraa tässä artikkelissa Ukrainan sodan ja tänään sekä huomenna käytävien rauhanneuvotteluiden käänteitä.

Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen edustajien on määrä keskustella itäisen Ukrainan Donbasin alueen hallintaan liittyvistä kysymyksistä Arabiemiraateissa tänään, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.



Ukraina, Venäjä ja Yhdysvallat tapaavat tänään kolmikantakeskusteluissa Abu Dhabissa. Yhdysvaltain edustajat tapasivat eilen Venäjän kanssa Moskovassa.

Zelenskyin mukaan eurooppalaisia kumppaneita tullaan tiedottamaan tapaamisen annista.

Zelenskyi kommentoi myös Reutersin mukaan, että hän on keskustellut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa ilmapuolustuksen lisäohjuksista, PAC-3:sta ja antiballistisista ohjuksista sekä toivovansa positiivista tulosta.

Zelenskyi tapasi Sveitsin Davosissa myös Trumpin torstaina. Zelenskyi kertoi tapaamisen jälkeen sopineensa presidentti Donald Trumpin kanssa Yhdysvaltain turvatakuista Ukrainalle sodan jälkeen.

Zelenskyi kommentoi aihetta myös Sveitsin Davosissa torstaina, jolloin hän sanoi, että presidenttien on vielä allekirjoitettava turvatakuita koskeva asiakirja, minkä jälkeen se menee maiden parlamenttien hyväksyttäväksi.

Reuters kertoi perjantaina Zelenskyin kommentoineen, että hän odottaa tietoa päivämäärästä ja paikasta Trumpilta, jossa sopimus Yhdysvaltojen turvatakuista Ukrainalle allekirjoitetaan.