Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen neuvottelijat jatkavat lauantaina keskusteluja Abu Dhabissa.
Venäjän iskut ovat viime yönä surmanneet ainakin yhden ihmisen pääkaupungissa Kiovassa sekä haavoittaneet yhteensä yli pariakymmentä ihmistä Ukrainassa.
Ukrainan viranomaisten mukaan iskut tehtiin pääkaupunkiin Kiovaan sekä sen ympäristöön. Venäjä iski myös Harkovan kaupunkiin.
– Kiova on vihollisen massiivisen hyökkäyksen kohteena, Kiovan kaupunginjohtaja Vitali Klitshko varoitti AFP:n mukaan ja kehotti ihmisiä olemaan poistumatta pommisuojista.
Myöhemmässä Telegram-viestissään hän kertoi yhden ihmisen kuolleen ja neljän haavoittuneen Kiovassa.
Lennokki-iskut aiheuttivat tulipaloja useissa rakennuksissa Kiovassa sekä lämmitys- ja vesikatkoja.
Harkovaan lähetetyt lennokit ovat vaurioittaneet asuinrakennuksia lähellä Venäjän rajaa, kaupunginjohtaja Igor Terekhov kertoi AFP:n mukaan. Poliisin mukaan Harkovan alueella on haavoittunut ainakin 15 ihmistä.
Iskut seurasivat neuvotteluja
Venäjä käynnisti iskunsa sen jälkeen, kun Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen neuvottelijat tapasivat perjantaina Abu Dhabissa ensimmäisissä suorissa kolmikantaneuvotteluissa.
Neuvotteluissa keskusteltiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suunnitelmasta lopettaa lähes neljä vuotta kestänyt sota.
Neuvottelujen on määrä jatkua tänään lauantaina. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan tulppana neuvottelujen etenemisessä on yhä Venäjän vaatimus Ukrainalle vetäytyä Donbassin alueelta Itä-Ukrainassa.