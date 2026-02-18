Yhdysvaltain erityislähettiläs Witkoff arvioi eilisten keskustelujen jälkeen, että neuvottelut ovat johtaneet merkittävään edistykseen.
Ukrainan ja Venäjän kaksipäiväiset neuvottelut Sveitsin Genevessä ovat päättyneet, kertovat molemmat osapuolet. Tänään keskustelut kestivät noin kaksi tuntia.
Venäjän pääneuvottelija Vladimir Medinski luonnehtii neuvotteluja vaikeiksi mutta asiallisiksi. Hänen mukaansa uusia neuvotteluja käydään lähitulevaisuudessa.
Kumpikaan osapuoli ei kommentoinut keskustelujen sisältöä tai sitä, päästiinkö neuvotteluissa johonkin sopimukseen, mutta molemmat ilmaisivat keskustelujen olleen hankalia.
Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin mukaan neuvottelut ovat johtaneet merkittävään edistykseen. Witkoff kommentoi Yhdysvaltain johdolla Sveitsin Genevessä käytyjä neuvotteluja viestipalvelu X:ssä tänään.
– Presidentti Donald Trumpin menestys sodan molempien osapuolten yhdistämisessä on tuonut mukanaan merkittävää edistystä, Witkoff kirjoitti.
Witkoffin mukaan sekä Ukraina että Venäjä ovat sopineet jatkavansa työskentelyä sopimuksen aikaansaamiseksi.
Venäjän delegaatiota lähellä oleva lähde puolestaan arvioi, että neuvottelut päättyivät eilen "kireissä tunnelmissa".
Zelenskyi: Euroopan osallistuminen välttämätöntä
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Euroopan osallistuminen Ukraina-neuvotteluihin on välttämätöntä. Zelenskyi kommentoi asiaa aiemmin tänään viestipalvelu X:ssä.
– Pidämme Euroopan osallistumista prosessiin välttämättömänä toteuttamiskelpoisten sopimusten onnistuneelle täytäntöönpanolle. Ukraina ei epäile, etteivät kumppanit kykenisi käymään rakentavia neuvotteluja ja pääsemään arvokkaaseen lopputulokseen, Zelenskyi kirjoitti.
Zelenskyi luonnehti Ukrainan ja Venäjän tiistaina käymiä neuvotteluja vaikeiksi. Hänen mukaansa Venäjä viivyttää neuvotteluja, joissa Zelenskyin mukaan olisi voitu päästä jo viimeiseen vaiheeseen.
Venäjä iski jälleen Ukrainaan
Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä teki keskiviikon vastaisena yönä jälleen ilmaiskuja Ukrainaan.
Ilmavoimat sanoi lausunnossaan, että Venäjä iski maahan yhdellä ballistisella ohjuksella ja yli 120 droonilla. Ukrainan ilmapuolustus vuorostaan tuhosi sata miehittämätöntä ilma-alusta.
Ennen Geneven-neuvotteluja osapuolet kävivät kolmikantakeskusteluja Abu Dhabissa. Aiemmissa neuvotteluissa ei saavutettu läpimurtoa.
Erityisesti itäisen Ukrainan Donetskin alueluovutuskysymys on ratkaisematta. Venäjä ei ole joustanut vaatimuksistaan saada haltuunsa myös alueita, joita se ei sotilaallisesti hallitse. Ukraina on halunnut aselevon nykyisille rintamalinjoille.