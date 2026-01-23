Venäjän, Yhdysvaltain ja Ukrainan edustajien on määrä tavata tänään Abu Dhabissa Arabiemiraateissa.
Kremlin neuvonantaja Juri Ushakov kuvailee Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin torstai-iltaista tapaamista "hyödylliseksi joka suhteessa".
Kreml kertoi virallisella Telegram-kanavallaan, että torstai-iltana alkanut tapaaminen päättyi perjantain vastaisena yönä aamukahden aikoihin.
Venäläisen uutistoimisto Interfaxin mukaan Ushakov toisti jälleen Venäjän kannan, että sotaa Ukrainassa ei saada lopetettua ilman ratkaisua aluekysymyksiin. Venäjä on aiemmin vaatinut muun muassa Itä-Ukrainan Donbasin alueen täyttä hallintaa.
Ushakovin mukaan Venäjä jatkaa tavoitteidensa saavuttamista taistelemalla siihen saakka, kunnes asia saadaan ratkaistua poliittisilla ja diplomaattisilla keinoilla.
Tapaamiseen osallistuivat myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sekä Valkoisen talon neuvonantaja Josh Gruenbaum. Venäjän puolelta tapaamiseen osallistuivat Putinin ja Ushakovin lisäksi Kirill Dmitrijev.
Venäjän, Yhdysvaltain ja Ukrainan edustajien on määrä tavata tänään perjantaina Abu Dhabissa Arabiemiraateissa.