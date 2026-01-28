SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen pitää Tuppuraisen käytökseen kohdistuvia väitteitä perusteettomina.

STT kertoi tänään lähteisiinsä nojaten, että SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on käyttäytynyt toistuvasti epäasiallisesti avustajiaan sekä kansanedustajia kohtaan

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen pitää väitteitä perusteettomina, ja vaatii stoppia "puskista huutelulle".

– Ihan puuta heinää. Tässä ei ole mitään villoja. Jos nämä (väitteet) pitäisivät paikkaansa, niin kyllä he uskaltaisivat varmaan omalla nimellään ja naamallaan sanoa. Nyt tämän ainaisen puskasta huutelun pitää loppua.

Kuluvalla vaalikaudella SDP:n eduskuntaryhmässä ovat jakaneet muun muassa niin sanottu käännytyslaki, jota vastaan äänesti kuusi SDP:n kansanedustajaa.

Myös esimerkiksi Ottawan sopimuksen yhteydessä useat mediat uutisoivat SDP:n ryhmässä olevan "pahaa verta", ja johtoon kohdistuvan voimakasta kritiikkiä.

Räsänen ei halua yksilöidä, mihin hän viittaa puskista huutelulla.

– Eiköhän jokainen osaa vetää johtopäätökset, kun vetää yhteen, mitä tällä vaalikaudella on tapahtunut. Jokainen varmaan siitä huomaa, ketkä ovat mahdollisesti olleet äänessä.

Räsänen on ollut keskeisessä roolissa puolueen talouslinjojen valmistelussa, ja häntä on kuvailtu Lindtmania lähellä olevaksi.

Epäasiallisesta huutamisesta ja asiattomasta käytöksestä kertoo STT:n haastatteluissa viisi ihmistä. STT:n tiedot perustuvat muun muassa STT:n eduskunta-avustajille tekemään kyselyyn ja demaritoimijoiden haastatteluihin.

MTV Uutisten haastattelema Tuppuraisen nykyinen eduskunta-avustaja ei tunnista syytöksiä.

MTV Uutiset tavoitti kaksi Tuppuraisen entistä erityisavustajaa, jotka eivät tunnistaneet epäasiallista käytöstä. MTV Uutisten soittokierroksen perusteella moni Tuppuraisen lähellä SDP:ssä työskennellyt kuvailee häntä esimerkiksi tiukaksi ja vaativaksi.

Osa SDP:ssä Tuppuraista lähellä työskennelleistä tunnisti väitteet tylystä käytöksestä.

– Hän ei aina tunnista, että ilmaisee asioita kulmikkaasti. En tunnista pahantahtoista kyykyttämistä, mutta hän ei aina sosiaalisesti tunnista, että joku asia saattaa tulla kulmikkaasti ulos. Sen saattaa osa kokea tylyksi, yksi lähteistä kuvailee.