Tasavallan presidentin haastattelu MTV Uutisille on noteerattu laajasti maailmalla.
Tänään julkaistussa 23-minuuttisessa Asian ytimessä: Alexander Stubb -erikoishaastattelussa presidentti vastaa muun muassa Ukrainan sotaa, rauhansuunnitelmaa, Donald Trumpia ja Venäjää koskeviin kysymyksiin.
Haastattelussa presidentti Stubb myöntää olleensa turhautunut nähdessään alkuperäisen rauhansuunnitelman. Hän myös korostaa, että Eurooppa työskentelee sen eteen, että Ukrainan suvereniteetti ja alueellinen koskemattomuus säilyisivät rauhanprosessissa.
Stubbin koko haastattelu katsottavissa MTV Katsomossa.
Ulkomaiset mediat laittoivat merkille Stubbin "varoituksen"
Stubbin syväluotaava analyysi siitä, mitä ulkopolitiikassa on tapahtunut ja tapahtumassa on noteerattu laajalti myös ulkomailla.
Muun muassa yhdysvaltalainen politiikkaan keskittynyt Politico puhuu "varoituksesta" ja siitä, kuinka Stubbin mukaan oikeudenmukaisen rauhan edellytykset eivät tule Ukrainassa todennäköisesti täyttymään.