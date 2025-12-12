



Varusmiesten kunto on parantunut – näin se tapahtui 9:57 Missä kunnossa ovat koululaiset ja varusmiehet? Viiden jälkeen -ohjelmassa keskusteltiin aiheesta. Julkaistu 51 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi STT Koululaisten ja varusmiesten fyysinen kunto ja toimintakyky ovat hieman parantuneet. Tehtävää on kuitenkin vielä, ja alueelliset erot ovat selviä. Vuosittaisesta Move!-kuntomittauksesta on saatu tällä kertaa hieman aiempaa iloisempia uutisia. Torstaina julkistetut viides- ja kahdeksasluokkalaisten Move!-liikuntatestien tulokset kertoivat varovaisesta parannuksesta. Fyysiseltä suorituskyvyltään huonokuntoisimpien lasten osuus on laskenut kolmen viime vuoden aikana 40 prosentista 37 prosenttiin. Esimerkiksi Helsinki pärjäsi Move!-tuloksissa hyvin, kun tuloksia verrattiin hyvinvointialueittain. Maaseutumaisissa kunnissa 42 prosentilla viidesluokkalaisista ja 46 prosentilla kahdeksasluokkalaisista fyysinen toimintakyky on taas mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Lue myös: Stubbin kuntokuuri käynnistyi: Ensimmäinen treenivideo julki Helsinki ryhtyi toimiin Joillain alueilla saavutetut parannukset eivät ole tapahtuneet itsestään.





Esimerkiksi Helsingin kaupunki nosti valtuustokaudella 2017–2021 liikkumisen edistämisen strategiseksi kärkihankkeekseen.

Mukana otettiin kaikki mahdollinen, mihin kaupunki voi vaikuttaa: koulumatkat, koulupäivän toimintakulttuuri, harrastukset ja elinympäristö sekä kouluterveydenhuolto.

Kunto nousee armeijassa

Puolustusvoimissakin asiaan on herätty.

Ainakin varusmiesten Cooper-testitulosten keskiarvon vuonna 2020 alkanut nousu on jatkunut.

Tänä vuonna keskimääräinen varusmies eteni 12 minuutin aikana 2 414 metriä, kun viime vuonna lukema oli 2 398 metriä. Edellisen kerran tälle tasolle juostiin kymmenen vuotta sitten.

Toisaalta matkaa 1970- ja 1980-lukujen tuloksiin on reilusti, sillä tuolloin varusmiesten Cooper-testin tulosten keskiarvo ylitti useampana vuonna 2 700 metriä.

Pääesikunnan liikuntasuunnittelija Kai Pihlainen kertoo, että hyvän kunnon merkitystä korostetaan jo tuleville alokkaille.

– Kutsunnoissa informoidaan siitä, että jos on paremmassa kunnossa, todennäköisesti riski palveluksen keskeyttämiseen on pienempi ja lisäksi jaksaa paremmin ja palautuu nopeammin. Eli tarkoitus on, että saataisiin heikkokuntoisiakin palveluskelpoiseksi, Pihlainen kommentoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Myös puolustusvoimissa on hyvin paljon liikuntakoulutusta ja fyysisen toimintakyvyn kehittämistä. Itse asiassa tutkimukset osoittavat, että kunto kehittyy viisi prosenttia kestävyyskunnon osalta palveluksen ajanjakson sisällä ja lihaskunto jopa sitä enemmän. Ja heikkokuntoiset parantavat kuntoaan vielä merkittävästi enemmän.

Maavoimien tilaisuudessa esiteltiin henkilökunnan ja varusmiesten lennokkikoulutusta Niinisalossa Kankaanpäässä 9. joulukuuta.Lehtikuva

Pihlainen muistuttaa myös vuonna 2017 lanseeratusta MarsMars-sovelluksesta.

Puolustusvoimien ja HeiaHeia-alustan tarjoamassa mobiilisovelluksessa on yli 500 erilaista liikunta- ja hyvinvointitehtävää, räätälöityjä kunto-ohjelmia sekä mahdollisuus asettaa tavoitteita, seurata edistymistä ja kannustaa myös muita osallistujia.

– Kaikenlaisia palveluita on, joilla yritetään minimoida sitä, että palvelu ei keskeytyisi ainakaan heikon kunnon takia, Pihlainen kommentoi.

Vanhemmat avainasemassa

Liikuntatieteiden tohtori Iiris Kolunsarka muistuttaa vielä, että kaikki alkaa lapsuudesta ja vanhemmat ovat avainasemassa.

– Lapsuudessa luodaan pohja myöhemmälle liikkumiselle myös aikuisuudessa. Siellä rakennetaan ikään kuin liikunnallisen elämäntavan peruspalikat. Tässä kohtaa vanhempien ja perheiden tärkeys on äärettömän suuri.

– Leikki ja liike ovat lapsen työtä ja luontaista olemista, eli sillä että tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia ja annetaan lapselle mahdollisuus toteuttaa itseään, on hirveän iso merkitys myös myöhemmälle elämälle.