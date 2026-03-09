Onnistunut maustaminen on hyvän ruoan perusta. Miten toimia, jos esimerkiksi suolaa lipsahtaa ruokaan liikaa?

Suomalaiset ovat yhä rohkeampia mausteiden käyttäjiä kotikeittiöissään, selviää Pauligin tekemästä tuoreesta trendikatsauksesta. Erilaisten mausteiden suosiosta ja niiden käytöstä keskusteltiin maanantaina Huomenta Suomessa.

Vuoden kokiksi vuonna 2024 valittu Simo Harrivaara antoi katsojille myös käytännön vinkkejä maustamiseen liittyen.

Harrivaaran mukaan suomalaiset ovat nyt löytäneet muun muassa korealaiset maut niin ravintoloissa kuin kotikeittiöissäkin.

– Minä olen nyt tehnyt tässä majoneesiin, jossa on hieman tuollaista korealaista kimchi-mausteseosta, Harrivaara muun muassa demonstroi.

Vaikka erilaiset trendimausteet valtaavatkin alaa suomalaisten maustehyllyistä, on suola ja pippuri edelleen monen arkiruoan perusta.

Voiko ylisuolattua ruokaa enää pelastaa?