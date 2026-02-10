Alkaako nyt talouden elpyminen, kysytään Asian ytimessä -ohjelmassa tiistaina.
Ennätystyöttömyys, muutoneuvottelukierteet ja merkittävät konkurssit kertovat karua kieltä Suomen taloustilanteesta.
Talousennusteetkaan eivät kerro erityisen valoisasta tulevaisuudesta. Viime syyskuussa julkaistu valtionvarainministeriön talousennuste povasi 1,4 prosentin kasvua kuluvalle vuodelle ja 1,7 prosentin kasvua vuodelle 2027.
Mutta onko nyt se hetki kun Suomen talous saadaan nousuun? Asian ytimessä -ohjelmassa kovien kysymysten edessä on tänään Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn.
