Iranin naisten jalkapallomaajoukkue on ollut huomion keskipisteessä käynnissä olevan Aasian mestaruusturnauksen aikana.

BBC:n mukaan Australian viranomaiset ovat vakavasti huolissaan joukkueen turvallisuudesta, kun he palaavat takaisin kotimaahansa. Iran hävisi turnauksessa kaikki kolme otteluaan.

Syy turvallisuushuoliin juontaa juurensa Iranin avauottelun tapahtumiin. Iranin joukkue kieltäytyi laulamasta maan kansallislaulua ennen Etelä-Koreaa vastaan pelatun ottelun alkua.

BBC:n mukaan yksi Iranin selostaja syytti joukkuetta "sota-ajan pettureiksi" ja vaati pelaajille kovaa rangaistusta.

– Meillä kaikilla on perusteltuja ja vakavia huolenaiheita heidän turvallisuudestaan. Kun mikä tahansa joukkue osallistuu Fifan hallinnoimaan turnaukseen, sillä on oltava oikeus turvallisuuteen ja ulkoiseen tukeen, jotta se voi ilmaista huolensa nykyisestä tai tulevasta tulevaisuudestaan, entinen huippupelaaja Craig Foster ja ihmisoikeusaktivisti toteaa BBC:lle.

Seuraavassa ottelussa Iranin joukkue lauloi kansallislaulun normaalisti, mikä herätti spekulaatiot joukkueeseen kohdistuvasta turvallisuusuhasta ja uhkailusta.

Joukkue on saanut Australiassa pelattavan turnauksen aikana runsaasti tukea emäntämaassa asuvilta iranilaisilta. Katsomossa on nähty useita protesti- ja tukilakanoita.

– He eivät voi puhua vapaasti, koska heitä uhkaillaan. Me olemme täällä näyttämässä heille, että me tuemme heitä täysin, kaikkia otteluita paikanpäällä seurannut Naz Safavi sanoo.

Ilmassa on vakavia huolenaiheita myös siitä, miten Iranin joukkueen pelaajia kohdellaan, kun he lopulta palaavat kotimaahansa. BBC:n mukaan pelaajille etsitään turvapaikkaa Australiasta, mutta vain jos he itse niin haluavat.

– Heitä pidetään pankkivankeina hotellihuoneissaan Iranin joukkueen johtoportaan toimesta. Heitä on kielletty puhumasta joukkueen ulkopuolisille henkilöille, Foster kertoo.

– Osa heistä on huolissaan, osa ei. Mutta tiedämme, että suurimmalla osalla heistä on perhettä ja lapsia kotona. Vaikka heille tarjottaisiin mahdollisuutta jäädä Australiaan, jos he tuntevat olonsa turvattomiksi, he eivät välttämättä ota mahdollisuutta vastaan. Tärkeintä on, että se tarjous tehdään, Foster jatkaa.

The Athleticin mukaan Iranin joukkue ei ole vielä ostanut paluulippuja Iraniin, vaikka heidän osaltaan turnaus päättyi jo alkulohkoon. The Athleticin mukaan Fifa, Aasian jalkapalloliitto ja Australian hallitus pitävät hätäkokouksen, jossa he pohtivat, voiko Iranin joukkue jäädä maahan heidän oman turvallisuutensa tähden.

Iran on ollut viime viikot sodan keskellä USA:n ja Israelin hyökättyä maahan. Hyökkäysten seurauksena maan hallintokin on vaihtunut, sillä Iranin hengellinen johtaja Ali Hosseini Khamenei kuoli ilmaiskujen yhteydessä.

Iran nimesi juuri uudeksi johtajakseen Khamenein pojan Mojtaba Khamenein.