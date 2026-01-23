Perjantaina järjestetään osavaltion laajuinen yleislakko, jolla vastustetaan Trumpin hallinnon koventuneita maahanmuuttotoimia.

Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltiossa pidetään perjantaina surupäivä maahanmuuttopoliisi ICE:n ampuman naisen muistoksi. ICE:n edustaja ampui yhdysvaltalaisen naisen kuoliaaksi Minneapolisin kaupungissa noin kaksi viikkoa sitten.

Perjantaina järjestetään osavaltion laajuinen yleislakko "ICE ulos Minnesotasta, totuuden ja vapauden päivä". Lakolla vastustetaan presidentti Donald Trumpin hallinnon koventuneita maahanmuuttotoimia. Minnesotan osavaltion asukkaita kehotetaan olemaan menemättä töihin tai kouluun ja välttämään ostosten tekemistä.

– Perjantai 23. tammikuuta on koko osavaltion laajuinen väkivallattoman kansalaistoiminnan ja pysähtymisen päivä: ei töitä, ei koulua, ei ostoksia – vain yhteisöllisyyttä, omantunnon kuuntelua ja yhteistä toimintaa, päivästä kertovalla verkkosivulla sanotaan.

Verkkosivujen mukaan minnesotalaiset vaativat, että ICE vetää agenttinsa osavaltiosta ja naisen surmanneen ICE:n edustajan on vastattava teostaan oikeudessa. Lisäksi kehotetaan yrityksiä lopettamaan taloudellinen tai muu yhteistyö ICE:n kanssa.