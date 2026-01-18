Joukkojen kerrotaan olevan valmiudessa lähtemään, mikäli väkivaltaisuudet Minnesotassa lisääntyvät.
Yhdysvaltain puolustusministeriö on määrännyt noin 1 500 aktiivipalveluksessa olevan sotilaan valmistautumaan mahdolliselle komennukselle Minnesotaan. Asiasta kertoo Washington Post virkamieslähteisiin viitaten.
Joukkojen kerrotaan olevan valmiudessa lähtemään, mikäli väkivaltaisuudet Minnesotassa lisääntyvät. Lehdelle puhuneiden lähteiden mukaan kyse on valmistelusta, eikä ole varmaa, tullaanko sotilaita lähettämään osavaltioon.
Minnesotassa ja muualla Yhdysvalloissa on järjestetty laajoja mielenosoituksia sen jälkeen, kun maahanmuuttopoliisi ICE:n edustaja ampui naisen kuoliaaksi Minneapolisissa reilu viikko sitten.AFP / Lehtikuva
Presidentti Donald Trump uhkasi torstaina paikallista aikaa käyttävänsä kapinalakia mielenosoitusten tukahduttamiseksi Minnesotassa, jos minnesotalaispoliitikot eivät saa protesteja loppumaan. Hän syytti mielenosoittajien hyökkäävän ICE:n henkilöstöä vastaan.
Perjantaina paikallista aikaa Trumpin retoriikka kapinalain käyttöönoton suhteen oli jo maltillisempaa. Presidentti sanoi, ettei juuri nyt näe syytä lain käytölle.
Vuoden 1807 kapinalaki antaa presidentille valtuudet käyttää Yhdysvaltain asevoimien joukkoja maan sisällä ja ottaa liittovaltion hallintaan kansalliskaartin joukkoja tietyissä olosuhteissa. Lain määrittelemiä käyttötarkoituksia joukoille ovat muun muassa kapinan tai kansalaislevottomuuksien tukahduttaminen.
Edellisen kerran kapinalakia on käytetty vuonna 1992, jolloin presidentti George H. W. Bush käytti lain valtuuksia Kalifornian kuvernöörin pyydettyä apua mellakoiden taltuttamiseen Los Angelesissa.