ICE:n agentti ampui autoa kuljettaneen naisen kuoliaaksi Minneapolisissa keskiviikkona.
Satoja ihmisiä on kokoontunut mielenosoituksiin Yhdysvaltain Minneapolisissa jo varhain torstaina paikallista aikaa sen jälkeen, kun maahanmuuttopoliisin (ICE) agentti oli surmannut yhdysvaltalaisnaisen edellisenä päivänä.
Asiasta kertovan uutiskanava CBS:n mukaan ainakin kolme mielenosoittajaa on otettu kiinni.
Uhrin muistolle on pystytetty väliaikainen muistomerkki risteyksen kulmaan, jossa hänet tapettiin, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times. Merkille on tuotu kynttilöitä, kukkakimppuja ja kylttejä, joissa kehotetaan rauhaan.
Mielenosoituksia nähtiin jo keskiviikkona ampumisen jälkeen. Tuolloin New York Timesin mukaan alueelle oli kerääntynyt satoja ihmisiä osoittamaan mieltään. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan mielenosoittajat huusivat iskulauseita ja heittivät viranomaisia lumipalloilla.
Minneapolisin kaupungin julkiset koulut ilmoittivat keskiviikkona paikallista aikaa, että opetus ja muu toiminta perutaan loppuviikolta turvallisuushuolien takia.