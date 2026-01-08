Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Minneapolisin kaupungin julkiset koulut ilmoittivat keskiviikkona paikallista aikaa, että opetus ja muu toiminta perutaan loppuviikolta turvallisuushuolien takia.

Mielenosoituksia nähtiin jo keskiviikkona ampumisen jälkeen. Tuolloin New York Timesin mukaan alueelle oli kerääntynyt satoja ihmisiä osoittamaan mieltään. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan mielenosoittajat huusivat iskulauseita ja heittivät viranomaisia lumipalloilla.

Uhrin muistolle on pystytetty väliaikainen muistomerkki risteyksen kulmaan, jossa hänet tapettiin, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times . Merkille on tuotu kynttilöitä, kukkakimppuja ja kylttejä, joissa kehotetaan rauhaan.

Satoja ihmisiä on kokoontunut mielenosoituksiin Yhdysvaltain Minneapolisissa jo varhain torstaina paikallista aikaa sen jälkeen, kun maahanmuuttopoliisin (ICE) agentti oli surmannut yhdysvaltalaisnaisen edellisenä päivänä.

Minneapolisin asukkaat ja ICE-agentit ottivat yhteen mielenosoituksissa.

Minneapolisin asukkaat ja ICE-agentit ottivat yhteen mielenosoituksissa.

Pormestari vaatii agentteja poistumaan

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin aidoksi vahvistamassa ja sosiaalisessa mediassa julkaistussa videossa näkyy lehden mukaan, että kaksi liittovaltion agenttia yrittävät saada naisen ulos autosta, joka osittain tukkii tien.

Auton kuljettaja pakittaa, ajaa eteenpäin ja alkaa kääntyä, lehti kirjoittaa. Tällöin kolmas liittovaltion agentti ottaa aseen esille ja ampuu laukauksen ja jatkaa ampumista samalla kun auto ajaa hänen ohitseen.