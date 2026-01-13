Minnesotan oikeusministerin mukaan liittovaltion agenttien saapuminen on heikentänyt osavaltion turvallisuutta.
Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltio haastaa presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen liittovaltion maahanmuuttotoimien vuoksi.
Maan hallinto on lähettänyt satoja liittovaltion agentteja lisää Minneapolisiin sen jälkeen, kun maahanmuuttopoliisi ICE:n edustaja ampui naisen kuoliaaksi kaupungissa viime viikolla.
Demokraattijohtoisen Minnesotan oikeusministeri sanoo, että liittovaltion agenttien saapuminen Minnesotaan on heikentänyt osavaltion turvallisuutta. Hän kutsuu toimia liittovaltion hyökkäykseksi.
Yhdysvalloissa on järjestetty mittavia mielenosoituksia Minneapolisin ampumisen jälkeen.