Jääkiekon MM-kisat 2030 pelataan Tampereen sijaan Helsingissä, jos Suomi saa isännöintioikeudet.
Suomen Jääkiekkoliitto jätti tammikuussa yhteishakemuksen vuoden 2030 MM-kisoista Latvian kanssa. Toistaiseksi muita hakijoita ei ole ilmoittautunut mukaan kisaan.
Jääkiekkoliitto kertoo tiedotteessaan, että Suomessa otteluita on isännöimässä Helsinki. Edellisissä MM-kotikisoissa vuosina 2022 ja 2023 pääareenana toimi Tampereen Nokia-areena.
– Neuvotteluiden jälkeen vaaka kallistuu tällä kertaa Helsinkiin. Kokonaisuus kaikki oleelliset osa-alueet huomioiden oli erittäin hyvä, minkä vuoksi päätimme tuoda MM-kisat pääkaupunkiseudun isolle markkina-alueelle, kertoo Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen.
Helsingin nykyisin Veikkaus-areenana toiminut halli on isännöinyt viimeksi MM-kiekkoa vuonna 2013. Vuoden 2022 kisoissa toinen alkulohkoista pelattiin Helsingin vanhassa jäähallissa sen jälkeen, kun tuolloin osittain venäläisomistuksessa ollut Hartwall-areena sulki ovensa Venäjän aloitettua sotatoimensa Ukrainassa.
Latviasta kisakaupungiksi on ehdolla pääkaupunki Riika.