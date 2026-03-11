Hengityksen vinkuminen voi paljastaa oleellisen asian terveydestäsi.
Hengityksen vinkuminen on yleinen allergisen nuhan ja astman, mutta myös kurkunpääntulehduksen oire.
Oleellista on, kuuluuko vinkuminen ulos- vai sisäänhengityksen aikana.
– Uloshengitysvinkuna on astmaoire, jonka laukaisijana voivat olla astman lisäksi allergiat tai hengitystieinfektiot, kertoi lastentautien ylilääkäri Péter Csonka Terveystalosta Huomenta Suomessa.
– Sisäänhengitysvinkuna on aina infektioperäistä. Kyseessä on kurkunpääntulehdus.
Kurkunpääntulehdus paranee yleensä noin 1–2 viikossa.
Vinkumisen aiheuttaa tulehdus limakalvossa
Hengityksen vinkumisen uloshengityksessä infektioissa, allergioissa ja astmassa aiheuttaa keuhkoputkien limakalvon tulehdus.
– Se aiheuttaa keuhkoputkien ympärillä olevien sileiden lihasten krampin, käytännössä supistumista, jolloin keuhkoputkien läpimitta pienenee ja uloshengitys vaikeutuu, Csonka kertoo.