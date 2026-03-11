Poppia soittanut viulisti Linda Lampenius sai aikaan kohun 90-luvulla.

Suomea Euroviisuissa yhdessä Pete Parkkosen kanssa edustava Linda Lampenius avasi elämäänsä ja tarinaansa vuonna 2023 julkaistussa Linda-dokumenttisarjassa.

Lampenius on saanut ja saavuttanut paljon, mutta maksanut siitä kovan hinnan.

Hän esitti vuonna 1997 uuden Violator-kappaleensa pukeutuneena mustaan pvc-asuun. Tuolloin kohuttiin, että asu oli liian seksikäs, eikä sopinut klassisen viulistin imagoon.

Linda Lampenius vuonna 1997./All Over Press

Ruotsissa Lampenius oli esillä tyylinsä lisäksi myös lahjakkuutensa takia.

– Olen työskennellyt Ruotsissa ja Tukholmassa pitkään, niin siellähän on totuttu siihen, että artistille luodaan imago, jotta hän erottuisi joukosta, stylisti ja valokuvaaja Outi Broux kertoo dokumentissa.

Suomessa Lampeniuksesta luotiin seksipommi, joka soittaa kyykyssä viulua seksikäs asu päällään. Lampenius sanoo, että hänelle tuli Suomessa yleinen nimi.

– Kun rupesin lukemaan, mitä minusta kirjoitettiin, minusta sanottiin, että pilluviulisti. Jutut lähtivät siitä, ettei ollut sopivaa, että klassinen muusikko soittaa poppia ja vielä pukeutuneena tuollaiseen pop-asuun. Se ei ollut ok, Lampenius kertoo dokumentissa.