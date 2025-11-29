Ikäautoilijan kannattaa valita auto, johon on helppo kulkea ja jota on helppoa käyttää. Nykyaikainen turvatekniikkaa paitsi ehkäisee onnettomuuksia – myös suojaa haurasta kehoa.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Mihin asioihin ikääntyvän kuljettajan on kiinnitettävä huomiota autoa valitessaan?

Vastaus: Moni ikäautoilija mainitsee kokevansa, että autoon sisälle meno ja sieltä ulos tulo tuntuu hankalammalta kuin nuorempana. Suosittelenkin ikäautoilijoille katumaasturityyppistä autoa, joka on hieman perinteistä henkilöautoa korkeampi.

Jokainen voi halutessaan testata asiaa niin, että ensin istuu pöydälle ja nousee siitä takaisin seisomaan. Sitten seuraavaksi istuu lattialle ja nousee sieltä ylös. Kumpi tuntui helpommalta? Lähes vastaava ero on matalan henkilöauton ja katumaasturin välillä. Katumaasturivaihtoehtoja löytyy monipuolisesti eri automerkeiltä.