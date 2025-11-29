Millainen auto ikääntyneelle sopii? Istumistesti voi sinetöidä valinnan
7:34Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo, millainen auto sopii ikäihmiselle. Videolla esiteltäviä ikäautoilijan apuvälineitä ei enää ole Autoliiton verkkokaupan valikoimissa, mutta niitä on saatavilla muista alan liikkeistä.
Julkaistu 40 minuuttia sitten
Teppo Vesalainen
teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi
Ikäautoilijan kannattaa valita auto, johon on helppo kulkea ja jota on helppoa käyttää. Nykyaikainen turvatekniikkaa paitsi ehkäisee onnettomuuksia – myös suojaa haurasta kehoa.
Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko.
Kysymys: Mihin asioihin ikääntyvän kuljettajan on kiinnitettävä huomiota autoa valitessaan?
Vastaus: Moni ikäautoilija mainitsee kokevansa, että autoon sisälle meno ja sieltä ulos tulo tuntuu hankalammalta kuin nuorempana. Suosittelenkin ikäautoilijoille katumaasturityyppistä autoa, joka on hieman perinteistä henkilöautoa korkeampi.
Jokainen voi halutessaan testata asiaa niin, että ensin istuu pöydälle ja nousee siitä takaisin seisomaan. Sitten seuraavaksi istuu lattialle ja nousee sieltä ylös. Kumpi tuntui helpommalta? Lähes vastaava ero on matalan henkilöauton ja katumaasturin välillä. Katumaasturivaihtoehtoja löytyy monipuolisesti eri automerkeiltä.
Katumaastureissa istuimet ovat tavallista henkilöautoa korkeammalla, jolloin sekä autoon sisään meno, että sieltä ulos tulo, ovat helpompia. Helppokulkuisuuden merkitys korostuu paikkojen kangistuessa iän myötä.Autoliitto
Perustoimintojen käytettävyys
Monissa nykyajan autoissa on valtaosa toiminnoista viety monimutkaisiin kosketusnäyttöihin, joiden käyttö on usein valitettavan vaikeaa.
Suosittelen ikäautoilijaa valitsemaan sellaisen automallin, jossa keskeiset perustoiminnot ovat käytettävissä perinteisemmin viiksikatkaisimista tai painonapeista – tosin kokonaan kosketusnäytöiltä ei enää nykyään voi välttyä.
Kuljettajan työympäristöön ja toimintojen käytettävyyteen kannattaa perehtyä huolellisesti ennen ostopäätöksen tekoa.Autoliitto
Automaattivaihteisto ja siihen liittyvät myytit
Auton hallintaa helpottaa, jos autossa on automaattivaihteisto. Automaattivaihteinen auto ei sammu liikkeellelähdössä, mäkilähdön tekeminen onnistuu sillä manuaalivaihteista helpommin eikä vaihteen vaihtamiseenkaan tarvitse kiinnittää huomiota. Kaikki autonkäsittelystä vapautuva huomio onkin sitten käytettävissä liikennetilanteiden seuraamiseen.
Jos ensimmäisen automaattivaihteisen auton hankinta pohdituttaa, kannattaa kysyä tuttavalta, jolla sellainen on, olisiko hän valmis vaihtamaan takaisin manuaalivaihteiseen. Luulenpa, että ei olisi.
Kun automaattivaihteiston makuun kerran pääsee, ei siitä enää halua luopua.Autoliitto
Automaattivaihteisiin autoihin liittyy paljon "Esson baarin" uskomuksia. Tyypillisin lienee se, että "ei automaattivaihteista autoa voi ostaa, kun ne vaihteistot ovat aina rikki". Erikoisen asiasta tekee se, että tyypillisesti sellaisten kuljettajien automaattivaihteistot ovat rikki, joilla ei ole sellaista koskaan ollutkaan.
Aktiivista ja passiivista turvatekniikkaa
Uudehkoissa autoissa on paljon turvatekniikkaa: aktiiviset turvalaitteet pyrkivät ehkäisemään onnettomuuteen joutumista antamalla kuljettajan tekemiä virheitä tiettyyn rajaan saakka anteeksi.
Näistä viimeinen on osittain myös passiivista turvatekniikkaa eli jos järjestelmä ei kykene estämään onnettomuutta, lieventää se ainakin onnettomuuden seurauksia.
Peruutuskameran avulla näkee myös matalalle auton taakse, minne taustapeilin avulle ei näe.Autoliitto
Valtavasti tämän vuosituhannen kuluessa kehittynyt turvatekniikka on parantanut liikenneturvallisuutta ilahduttavan paljon. Järjestelmät ovat tärkeitä kaiken ikäisille, mutta erityisen tärkeitä ikäihmisille, koska ikääntymisen myötä ihmisen keho muuttuu hauraammaksi ja kestää näin huonommin ulkoista väkivaltaa. Olennaista on pitää mielessä, että vain toimimaan aktivoitu turvajärjestelmä voi auttaa – ethän siis kytke hyviä varusteita pois päältä.