Moni suomalainen pitää autoaan turvallisena, mutta onko siihen syytä? "Paljon autoja, joista perusturvajärjestelmä puuttuu"

Monet nykyaikaiset turvajärjestelmät puuttuvat vanhoista autoista.

Suomalaisista 28 prosenttia pitää autoaan erittäin turvallisena ja lähes puolet arvioi autonsa melko turvalliseksi. Asia ilmenee OP-ryhmän teettämässä kyselyssä.

Silti 40 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoo ajavansa 10-vuotiaalla tai sitä vanhemmalla autolla.

Suomessa henkilöautojen keski-ikä oli viime vuonna 13,6 vuotta. Viimeisen 15 vuoden aikana autojen turvallisuus on kuitenkin kehittynyt huimasti.

Kiristynyt taloustilanne heijastuu myös autokauppaan.

– Autoja ei vaihdeta uudempiin, mikä hidastaa autokannan uudistumista ja se heijastuu liikenneturvallisuuteen, kertoo Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisesta vastaava johtaja Kristian Hiljander tiedotteessa.

Auton ikä ei ole vähäpätöinen asia, mitä tulee turvallisuuteen. Mitä vanhempi auto on, sitä heikompia turvavarusteet ovat.

– Esimerkiksi ajonvakautusjärjestelmä tuli uusiin autoihin pakolliseksi vuonna 2014. Meillä on siis liikenteessä paljon autoja, joista tämä perusturvajärjestelmä puuttuu, kertoo Hiljander.

Hyviä renkaita arvostetaan

Tärkeimpiä turvavarusteita autoissa turvavöiden ja ABS-jarrujen lisäksi ovat hyvät renkaat, sanovat kyselyyn vastanneet. Myös turvatyynyt mainittiin.

Yli 40 prosenttia mainitsee tärkeimpänä turvavarusteena ajonvakautusjärjestelmän, 37 prosenttia peruutuskameran ja 26 prosenttia automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän.

Kysely selvitti myös, mitä turvaominaisuuksia vastaajien autoista löytyy.

Lähes kaikkien vastaajien autosta löytyy turvatyyny ja yli 90 prosentilta hyvät renkaat. Ajonvakautusjärjestelmä löytyy 63 prosentilta.

Turvaominaisuuksia on eniten 35–49-vuotiaiden vastaajien autoissa.

– Kaikkein tärkein turvallisuustekijä on kuitenkin kuljettajan valppaus, muistuttaa Hiljander.

Noin 30 prosenttia vastaajista sanoi tuntevansa autonsa turvaominaisuudet erittäin hyvin ja noin 40 prosenttia melko hyvin.

Miehistä vajaa puolet sanoi tuntevansa autonsa turvaominaisuudet erittäin hyvin, siinä missä naisista näin sanoo vain 15 prosenttia.

Lähde: OP-ryhmä