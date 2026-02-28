Yksi ihminen on kuollut väkivallanteon seurauksena Espoossa, kertoi Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotteessa varhain lauantaiaamuna.
Poliisi kertoo, että sillä oli väkivaltaan liittyvä tehtävä yksityisasunnossa Rastaspuistossa. Paikalle menneet poliisipartiot sekä ensihoito totesivat uhrin kuolleeksi.
Teosta epäilty otettiin kiinni paikan päällä. Tapahtumista ei ollut vaaraa muille ihmisille.
Poliisi tutkii tapausta tappona.
Rastaspuisto sijaitsee Rastaalantien itäpuolella Leppävaaran ja Karakallion välissä.