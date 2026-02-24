Poliisi selvittää Turussa tapausta, jossa paikallisbussin epäillään törmänneen valotolppaan ja poistuneen paikalta.

Fölin linja-auton epäillään törmänneen valaisintolppaan Satakunnantiellä ja poistuneen paikalta maanantaiaamuna.

Sivullinen henkilö soitti hätäkeskukseen puoli kahdeksalta aamulla ja kertoi linja-auton ajautuneen kaistojen väliselle alueelle ja törmänneen valaisintolppaan. Lievästi vaurioitunut auto jatkoi tämän jälkeen matkaansa kohti Naantalin suuntaa.

Paikalle saapunut poliisipartio löysi Satakunnantien ja Varkkavuorenkadun risteyksessä kaatuneen valotolpan. Hätäkeskukseen soittanut henkilö oli pysäyttänyt ajoneuvonsa paikalle hätävilkut kytkettynä mahdollisten lisäonnettomuuksien estämiseksi, mitä poliisi kehuu esimerkilliseksi toiminnaksi.

Poliisi selvittää nyt tapahtumien kulkua ja pyytää eteenkin linja-auton kuljettajaa ottamaan yhteyttä poliisiin tapahtuneen selvittämiseksi.

– Myös matkustajia tai muita tapahtuneen silminnäkijöitä pyydetään lähettämään tietonsa poliisille osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi, Lounais-Suomen poliisilaitos toivoo.