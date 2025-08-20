Miten painavan sähköauton turvallisuusriskit on huomioitu mahdollisessa törmäyksessä?

Isompi massa saattaa myös suojata törmäyksessä sähköautossa olevia, toteaa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Sähköautojen akustohan lisää ajoneuvon massaa huomattavasti. Onko kyseisen seikan tuomat turvallisuusriskit otettu huomioon ajoturvallisuudessa ja kulkuneuvon rakenteiden kestävyydessä, jos tulee esimerkiksi törmäys tai muu onnettomuus? Miten asia on huomioitu?

Vastaus: Sanoisin, että nykyään asia on kyllä huomioitu. Ehkä joissakin ihan ensimmäisen polven sähköautoissa, jotka oli tehty samaan koriin aiemman polttomoottoriversion kanssa, saattoi olla tilanne, että rakenteelliset ratkaisut olivat joiltakin osin liian heppoisia.

Nykyiset, alunperinkin sähköautoiksi suunnitellut mallit ovat pääsääntöisesti rakenteeltaan selvästi lujempia.

Sähköautot ovat pääsääntöisesti uusia, joten niiden turvalaitteistot ovat kattavia.

Osa kaikkein edullisimmista sähköautomalleista on muutaman vuoden sisällä saanut kehnoja tuloksia törmäystesteistä, eli niiden kohdalla on selvästi tingitty tietyistä turvavarusteista, jotta hinta saatu houkuttelevammalle tasolle.

Onkin tärkeää, että ostoaikeissa oleva kuluttaja tutustuu juuri kyseisen, hankintasuunnitelmissa olevan, auton törmäystestituloksiin ennen lopullista ostopäätöstä.

Ajoturvallisuus

Mitä tulee ajoturvallisuuteen, niin pääsääntöisesti täyssähköautot ovat varsin uusia ja sisältävät näin ollen paljon sekä aktiivisia että passiivisia turvavarusteita.

Esimerkiksi onnettomuutta ehkäiseviä, aktiivisia turvalaitteita, kuten ajonvakautusjärjestelmä, kaista-avustin, automaattinen hätäjarrutus erilaisilla tunnistustoiminnoilla sekä hätätilanneavustin, löytyy sähköautoista jo varsin kattavasti.

Rakenteiden kestävyys

Jos sitten mietitään korirakenteita, niin niissäkin on automerkki- ja mallikohtaisia eroja. Tietokone laskee suunnitteluvaiheessa tarvittavat vahvuudet korin rakenteille. Ovien kehykset ovat usein muotoon valettua terästä, mikä on tarpeen korin lujittamisen vuoksi. Korin valmistukseen käytetään erikoislujia teräslaatuja.

Monessa autossa myös korin rakenneosat on kiinnitetty liimaamalla hitsaamisen sijaan, eli liimasidos on tuossa tapauksessa hitsausta lujempi ratkaisu.

Jos painavammalla sähköautolla törmätään kevyempään autoon, saattaa vastapuoli kärsiä sähköauton suuremmasta painosta./All Over Press

Ajoakku on pääsääntöisesti sijoitettu vahvaan kehykseen, joka toimii samalla auton runkona – tai nykytermein pohjalevynä – ja muun muassa kattoa kannattelevat palkit ovat mitoitettu kestämään myös ajoakun paino auton kaatuessa katolleen.

Lieveilmiönä pitää todeta se, että ainakin itse koen, että havainnointi monesta sähköautosta ulos on sangen haasteellista juuri kattoa kannattavien palkkien vahvuuden ja niiden väliin jäävien ikkunoiden pienuuden vuoksi.

Painavan ja kevyen törmäys

Jos painavammalla sähköautolla törmätään toiseen, selvästi kevyempään autoon, saattaa vastapuoli kärsiä sähköauton suuremmasta painosta. Isompi massa siis ikään kuin suojaa sähköautossa olevia – ainakin periaatteessa.

Tässä tietenkin tulee tarkasteltavaksi myös se, miten hyvin autojen törmäysvyöhykkeet ja pohjalevyn korkeus vastaavat toisiaan.

Ostoaikeissa olevan kannattaa tutustua sähköauton törmäystestituloksiin, ennen kuin tekee kaupat.Shutterstock

Sähköautojen turvallisuus pääsääntöisesti hyvällä tasolla

Sanoisinkin siis, että sähköauton kuljettajien ja matkustajien turvallisuus on kysytyistä näkökulmista tarkastellen varsin hyvällä tasolla – toki ostajan on syytä tarkastaa törmäystestitulokset vielä juuri nimenomaisen auton osalta ennen hankintapäätöksen tekoa.

MTV

Katso myös: Näin lataat sähköauton julkisella latauspisteellä

5:30 Sähköauton lataaminen ei ole rakettitiedettä. Oheisen videon vinkeillä ensikertalainenkin selviää hommasta.