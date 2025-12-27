Hyödynnetään nykyautojen turvatekniikan tarjoamat huippuominaisuudet täysimääräisesti autoiluvuonna 2026, suosittaa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Kysymys: Millainen uudenvuodenlupaus olisi järkevää tehdä autoilun osalta?

Vastaus: Vuodenvaihde lähestyy ja on taas uudenvuodenlupausten aika. Autoilusektorillakin on paljon hyviä kohteita oman toiminnan kehittämiseksi. Tällä kertaa haluan nostaa ylitse muiden auton turvallisuutta lisäävät järjestelmät.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kannustaa pitämään auton turvajärjestelmät kytkettyinä.Autoliitto

Asennemuutoksen paikka

Seurailen aktiivisesti sosiaalisessa mediassa keskusteluja eri automallien käyttäjien ryhmissä. Valitettavan usein palstoilla tunnutaan kirjoittavan, että "erilaiset kilkuttimet tuli ensitöiksi kytkettyä pois päältä".

Samaiseen ilmiöön olen törmännyt myös autouutuuksia koeajaessani: jos maahantuojan edustaja tai automyyjä vaivautuu autosta jotain kertomaan, on se valitettavan usein juuri sitä, että "tuohon ohjauspyörän pikavalintanappulaan on tallennettu ylinopeusvaroittimen poiskytkentä ja täältä valikosta saat kaista-avustimen pois päältä".

Jos maahantuojan ja myyntiorganisaation keskeisten henkilöiden asenne uutta, turvallisuutta parantavaa, tekniikkaa kohtaan on edellä kuvatun kaltainen, ei ole ihme, että auton hankkiva kuluttajakin kokee samoin – negatiivinen asennehan suorastaan kylvetään hänelle koeajo- tai hankintatilanteessa.

Oman mausteensa soppaan tuovat myös osa autotoimittajista, jotka syyllistyvät saman – turvavarusteiden vastaisen ajattelutavan – levittämiseen niin alan lehtien palstoilla kuin videoillakin.

Vastinetta rahalle

Liikenne Suomessa on turvallisempaa kuin koskaan. Isossa roolissa liikenneturvallisuuden tuntuvaan paranemiseen takavuosiin verrattuna ovat juuri erilaiset ajoneuvotekniset ratkaisut, joilla ensisijaisesti pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia – ja mikäli tämä ei ole mahdollista – ainakin lieventämään niiden seurauksia.

Näitä erilaisia turvavarusteita edellytetään vuosi toisensa jälkeen enemmän myös autojen tyyppihyväksynnässä sekä hyvään tulokseen pääsemiseksi EuroNCAP törmäystesteissä.

Tekniikan lisääntyminen autoissa luonnollisesti nostaa niiden hintaa – miksi ihmeessä käyttäjä jättäisi sitten hyödyntämättä varusteen, jonka olemassaolosta on kuitenkin tullut maksaneeksi? Tämä ei mahdu omaan ymmärrykseeni.

Lupauksista tekoihin

Näin alkavan vuoden kunniaksi voisivat ne kuljettajat, joilla esimerkiksi kaista-avustin tai ylinopeusvaroitus on pois kytkettynä, aktivoida järjestelmät toimintaan ja totutella niiden käyttöön. Monesti esimerkiksi kaista-avustimen puuttumiskynnystä pystyy säätämään. Järkevästi säädettynä se jättää kuljettajalle mahdollisuuden valita halutun ajolinjan kaistan sisällä puuttuen kuitenkin tarvittaessa peliin, mikäli näyttää siltä, että auto olisi ajautumassa pois kaistalta vastaantulevien puolelle tai ojaan.

Olennaista on myös tunnistaa auton eri järjestelmät ja niiden erot: kaistakeskitin (ohjausavustin) on eri asia kuin sallivampi kaista-avustin. Eli jos on kokeillut kaistakeskitintä ja luullut sitä kaista-avustimeksi, on syytä perehtyä asiaan uudelleen ja antaa avustimelle uusi mahdollisuus. Ylinopeusvaroittimen "kilkutus" on puolestaan vältettävissä sillä, että ei aja ylinopeutta.

Huomioi nämä asiat, jos autossasi on kaista-avustin. Juttu jatkuu videon alla.

2:33 Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo, mitä kuljettajan tulee tietää auton kaista-avustimen toiminnasta.

Myös autoalalla työskentelevät voivat kantaa oman kortensa kekoon auton turvavarusteiden yleisen hyväksyttävyyden parantamiseksi: koeajotilanteissa, luovutushetkellä sekä auton ominaisuuksista uutisoitaessa tulisi paljon aiempaa enemmän kertoa auton turvajärjestelmistä. Kuluttajaa kiinnostaa, miksi autossa on kyseinen järjestelmä ja mitä se tekee.

Jokaiseen järjestelmään liittyy myös omat lieveilmiönsä, joihin autoilijan on syytä varautua etukäteen. Tässäkin auttaa ohjeistus, kuten myös eri järjestelmien asetusten säätämisessä sellaisiksi, että ne koettaisiin mieleisiksi ja turvallisuutta parantaviksi.

