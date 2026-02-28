Suomen miesten koripallomaajoukkue voitti myöhään perjantaina Belgian 71–66 MM-karsintojen vierasottelussa Charleroissa.

Susijengillä on kolmesta ottelusta kaksi voittoa ja se jakaa lohkon kärkipaikan Ranskan ja Unkarin kanssa. Belgia on hävinnyt kaikki kolme otteluaan.

Lohkosta etenee kolme parasta karsintojen toiselle kierrokselle. Suomi ja Belgia kohtaavat uudelleen sunnuntaina Espoossa.



Suomella oli Charleroissa samanlaista vaikeutta kuin karsintojen avauksessa, vieraskentällä Unkarissa. Belgia johti avausneljänneksen jälkeen 12 pisteellä ja vaikka surkeasti heittänyt Suomi pääsikin sen jälkeen paremmin mukaan, oli kotijoukkueella ote karsintojensa avausvoittoon.



Ratkaisu saatiin kuitenkin viimeisellä neljänneksellä. Päätöskymmenminuuttiselle kahdeksan pisteen takaa-ajoasemassa lähtenyt Susijengi sai hyökkäystään toimimaan, puhkoen Belgian puolustusta etenkin Olivier Nkamhouan ja Mikael Jantusen voimin. Ratkaisevan niitin naulasi Nkamhoua kolmosellaan puolitoista minuuttia ennen loppua.



Nkamhoua pussitti 23 pistettä, ollen Suomen pistekärki.



– Yritimme tehdä koko ajan niitä asioita, mitä olemme harjoitelleet. Valmentaja päätti muuttaa pieniä asioita, mitä olemme harjoitelleet. Olimme valmiita eri vaihtoehdoille, Nkamhoua tiivisti työvoiton avaimet Ylen haastattelussa.



Suomi sai ottelussa kolmosensa sisään vain 21-prosenttisesti (seitsemän onnistunutta, 33 yritystä). Nkamhouallakin kahdeksasta meni ohi kuusi.



– Kunhan vain tärkeimmät menee sisään, Nkamhoua kuittasi Ylelle tarkkuuttaan.



Nkamhoua repi lisäksi 12 levypalloa. Jantunen kokosi 15 pistettä ja seitsemän levypalloa. Muut suomalaiset jäivät alle 10 pisteen.