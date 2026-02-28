Viime kauden NHL-mestarijoukkue Florida Panthers kärsi 2–3-tappion Buffalo Sabresille ja jäi nyt kahdeksan pisteen päähän pudotuspelipaikasta, kun runkosarjaa on pelaamatta reilut 20 kierrosta.

Edellispäivänä Panthers oli voittanut Toronton 5–1, mutta Sabres-tappion myötä Florida on hävinnyt kuusi kahdeksasta viime ottelustaan.



Panthersin ensimmäisen maalin tehnyt Matthew Tkachuk totesi, että maalipaikkoja ottelussa oli runsaasti, mutta maalivahtien erinomaisen vireen takia maalit olivat tiukassa.



Sabresin maalilla Alex Lyon torjui 28 laukausta. Hän pelasi kaudella 2022–2023 Panthersin paidassa 15 ottelua ja oli mukana Stanley Cupin finaaleihin edenneessä joukkueessa.



– Olemme pelanneet häntä vastaan kaksi kertaa neljän tai viiden viime pelin aikana, ja hän on ollut uskomaton. On kiva nähdä tuollaisen kaverin pärjäävän hyvin. Toivoisin vain, ettei se tapahtuisi meitä vastaan. Hän on taistelija ja antaa heille mahdollisuuden voittoon joka ilta, Tkachuk sanoi NHL:n verkkosivuilla.



Lyon on torjunut Sabresille vierasvoiton yhdeksässä peräkkäisessä ottelussa. Hän on NHL:n kaikkien aikojen yhdeksäs maalivahti, joka on yltänyt näin pitkään vierasvoittojen sarjaan.



– Tykkään pelata täällä, pidän tästä kaukalosta. Tykkään kävellä auringossa päivällä. Se antaa hiukan lisää energiaa sen jälkeen kun on ollut Buffalossa, Lyon kuvaili.



Panthers pelasi ison osan ottelusta viidellä puolustajalla, koska Uvis Balinskis loukkaantui peittäessään laukauksen ensimmäisessä erässä. Hän kävi pukuhuoneessa, palasi peliin, mutta pelasi toisessa erässä vain kaksi vaihtoa, joiden jälkeen hänen pelinsä jäi kesken.



– Häntä katsotaan huomenna. Emme vielä tiedä vamman vakavuutta, Panthersin valmentaja Paul Maurice sanoi.



Floridan suomalaiset Anton Lundell, ja jäivät pisteittä ottelussa. Buffalon maalivahti ei ollut ottelussa kokoonpanossa, ja hyökkääjä on AHL-joukkue Rochester Americansissa.