Raakaöljyn hinnoittelussa on nyt Iran-riskiä, joka näkyy myös bensiinipumpuilla, kertoo asiantuntija.

Yhdysvallat on koonnut viime viikkoina Lähi-itään sotavoimaa ja uhannut käynnistää suurhyökkäyksen Iraniin.

MTV Uutiset kysyi Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusistolta, onko uhka vaikuttanut jo polttoaineiden hintoihin Suomessa.

– Varmasti tämä viime viikkojen bensiinin hintojen nousu linkittyy siihen, mitä raakaöljymarkkinoilla on tapahtunut. Kun katsotaan raakaöljyn hintoja, barrelihinnat ovat nousseet tammikuun 60 dollarista yli 70 dollariin. Kyllä tämä alkaa näkyä myös bensiinin hinnoissa, Kuusisto arvioi.

Tankille-verkkopalvelun mukaan 95-oktaanisen bensiinin keskilitrahinta on tänään ollut isoimmissa kaupungeissa 1,90 euron kieppeillä. Hinnoissa on ollut heilahtelua helmikuun aikana.

Tammikuun keskihinta oli Tilastokeskuksen mukaan 1,76 euroa ja viime elokuussa 1,69 euroa litralta.

Ylitarjontaa on puskuriksi

Jos Yhdysvallat hyökkää Iraniin, polttoaineiden hintakehitys riippuu paljon siitä, minkälainen hyökkäys on ja minkälaisia vastareaktioita siitä seuraa.

Tällä hetkellä raakaöljyn markkinahinnassa on Kuusiston mukaan jonkinlainen riskilisä, siis hinnannousu, joka huomioi Yhdysvaltojen jonkinlaisen iskun ja vastatoimien mahdollisuudet.

Jos konflikti kuitenkin eskaloituisi laajamittaiseksi sodaksi ja Iran päättäisi sulkea kokonaan öljyviennin Persianlahden maista Hormuzinsalmen läpi maailman merille, hinnat nousisivat merkittävästi.

– Öljymarkkinoilla on siinä mielessä hyvä tilanne, että tällä hetkellä siellä on ylitarjontaa. Puskuria tilapäisiä shokkeja vastaan on, pääekonomisti Kuusisto kertoo.

Jos öljykauppa häiriintyisi useiksi viikoiksi, ylitarjonta ehtisi kadota markkinoilta.

– Siinä kohtaa raakaöljyn hinta voisi nousta yli sataan dollariin [tynnyriltä]. Ja siinä kohtaa tietysti bensiinin hinnatkin nousisivat nykytasolta rajusti, Kuusisto toteaa.