Helsingin Mikonkadulla karaokebaarin edustalla tammikuun 8. päivä tapahtunut puukotustilanne eskaloitui nopeasti. Murharyhmän asiantuntijoiden mukaan väkivalta yltyy helposti vakavammaksi, kun tekijöitä on useampia.
Vuonna 1983 syntynyttä miestä iskettiin Helsingin ytimessä teräaseella useita kertoja ylävartaloon ja hän kuoli vammoihinsa.
– Kyse on hyvin raukkamaisesta teosta, uhrin omaisia avustava asianajaja Kari Eriksson sanoi Rikospaikan Murharyhmässä.
– Tyypillistä tälle ajalle. On huolestuttavaa, että näissä ovat mukana nuoret henkilöt, tässäkin parikymppiset tekijät. Jokin siellä henkilöiden historiassa mättää jo aiemmalta ajalta, miksi on päädytty tällaiseen tekoon, KRP:n murharyhmän entinen päällikkö Tero Haapala totesi.
Taposta epäiltyinä on vangittuna vuonna 2001 ja 2004 syntyneet miehet. Heillä molemmilla on raskasta rikostaustaa muun muassa väkivaltarikoksista.
Mitään erityistä motiivia henkirikokselle ei näyttäisi olevan.
Tutustuivat samana päivänä
Puukotusta oli edeltänyt jonkinlainen riita tai erimielisyys baarin sisällä ja baarin edustalla alkanut nujakointi eskaloitui lopulta puukotukseen.
Epäillyt ja uhri olivat tutustuneet toisiinsa saman päivän aikana.
Murharyhmän mielestä ajan henkeen näyttää kuuluvan se, että nuoret tekijät hakevat omalle rikollisuralleen nostetta väkivaltarikoksella, jopa henkirikoksella.