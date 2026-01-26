Puukotusta oli edeltänyt jonkinlainen riita tai erimielisyys baarin sisällä ja baarin edustalla alkanut nujakointi eskaloitui lopulta puukotukseen.

– Tyypillistä tälle ajalle. On huolestuttavaa, että näissä ovat mukana nuoret henkilöt, tässäkin parikymppiset tekijät. Jokin siellä henkilöiden historiassa mättää jo aiemmalta ajalta, miksi on päädytty tällaiseen tekoon, KRP:n murharyhmän entinen päällikkö Tero Haapala totesi.

Vuonna 1983 syntynyttä miestä iskettiin Helsingin ytimessä teräaseella useita kertoja ylävartaloon ja hän kuoli vammoihinsa.

Rikoskierteet olisi katkaistava

Murharyhmä keskusteli myös siitä, miksi henkilöiden jo alaikäisenä alkanutta rikoskierrettä ei saada tehokkaammin katkaisua.

– Minulla on paljon nuoria asiakkaita, jotka ovat sijaishuollon parissa. Siellä ei ole konsteja eikä rangaistuskeinoja, kun henkilö toimii väärin. Ei ole enää niitä työkaluja, joilla nuoria ohjattaisiin oikeaan suuntaan.